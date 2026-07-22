중부대, AI 대전환 시대 이끌 전문가 양성

세줄 요약 중부대학교가 생성형 AI를 넘어 AI 에이전트와 피지컬 AI 시대를 대비해 교육과정을 개편한다. 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝, LLM, RAG, 파인튜닝 실습을 강화하고, 프로젝트 수업과 산학협력으로 현장형 AI 인재를 키운다. 생성형 AI 넘어 AI 에이전트·피지컬 AI 대응

데이터 분석·머신러닝 등 기초부터 실습 강화

산학협력·현장실습으로 실무형 인재 양성

이미지 확대 최민서(왼쪽) 중부대 대학원생이 ‘제49회 한국법과학회 춘계학술대회’에서 우수 포스터 발표상을 받고 있다.

중부대 제공 닫기 이미지 확대 보기 최민서(왼쪽) 중부대 대학원생이 ‘제49회 한국법과학회 춘계학술대회’에서 우수 포스터 발표상을 받고 있다.

중부대 제공

이미지 확대 이정열 중부대 총장 닫기 이미지 확대 보기 이정열 중부대 총장

2026-07-22 21면

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중부대학교가 생성형 인공지능(AI)을 넘어 AI 에이전트와 피지컬 AI 시대를 이끌 미래 인재 양성에 속도를 내고 있다. AI가 산업 전반의 핵심 기술로 자리 잡으면서 교육과정을 산업 변화에 맞춰 개편하고, 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실무형 AI 인재 양성에 교육 역량을 집중하고 있다.이를 위해 중부대는 AI 전공을 중심으로 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 AI 기초부터 응용 기술까지 체계적으로 교육한다. 특히 이론 중심 교육에서 벗어나 실제 산업 현장의 문제를 해결하는 프로젝트 수업을 확대해 학생들이 데이터 수집과 분석, AI 모델 설계, 서비스 구현까지 전 과정을 경험하도록 하고 있다.교육과정도 생성형 AI 시대에 맞춰 빠르게 고도화하고 있다. 학생들은 대규모 언어모델(LLM)과 프롬프트 설계, 멀티모달 AI를 비롯해 검색증강생성(RAG), 파인튜닝, 데이터베이스 연계, 생성형 AI 서비스 개발을 실습하며 기업과 공공기관이 요구하는 실무 역량을 쌓는다.최근에는 AI 에이전트와 피지컬 AI 교육도 강화했다. 생성형 AI와 업무 자동화 기술을 활용한 AI 에이전트 개발은 물론 머신러닝, 컴퓨터 비전, IoT, 엣지 AI, 로봇 제어를 융합해 현실 환경을 인식하고 스스로 판단·행동하는 지능형 시스템 구현 능력을 키우고 있다. 이를 통해 스마트 제조와 물류, 모빌리티, 돌봄, 안전관리 등 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있는 융합형 인재를 양성하고 있다.산업계가 요구하는 인재상도 단순한 코딩 개발자에서 AI 기술을 실제 서비스로 구현하는 실무형 인재로 바뀌고 있다. 이에 맞춰 중부대는 현장실습과 캡스톤 디자인, 산학협력 프로젝트, 기업 연계 교육을 확대하고 있﻿다.