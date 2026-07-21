제주대, AX·신산업으로 고등교육 새 길 연다

세줄 요약 양덕순 제주대 총장이 취임 100일을 맞아 AX와 신산업 중심의 대학 혁신 청사진을 내놨다. 제주 섬 전체를 교육·연구·창업이 융합되는 플랫폼으로 재편하고, RISE와 글로컬 대학 사업을 연계해 지역 정주형 인재와 미래 산업을 함께 키우겠다는 구상이다. AX·신산업 중심 대학 체질 개선 선언

제주 섬 전체 혁신 플랫폼 재편 추진

청정바이오·그린수소 등 신산업 육성

이미지 확대 양덕순 제주대학교 총장이 AX를 통한 제주형 미래산업 인재양성 추진 비전을 제시하고 있다.

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이미지 확대 양덕순 제주대 총장 닫기 이미지 확대 보기 양덕순 제주대 총장

2026-07-22 21면

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“제주가 특별자치도와 카본프리 아일랜드를 통해 창의와 도전의 보물섬으로 변모한 것처럼 제주대학교가 대한민국 고등교육의 새로운 혁신 모델을 먼저 제시하겠습니다.”지난 7일 취임 100일을 맞은 양덕순 제주대학교 총장이 대학 혁신의 청사진을 제시하며 ‘인공지능(AI) 전환(AX)과 신산업’을 양 축으로 대대적인 체질 개선에 나선다. 학령인구 감소와 지방대 위기를 정면 돌파해 제주를 고등교육 혁신의 거점으로 만들겠다는 구상이다.양 총장은 최근 교직원들에게 보낸 메시지에서 “AX와 신산업을 중심으로 대학의 장벽을 허물고 학생들이 지역에 정주하며 미래를 선도하는 지·산·학·연 핵심 허브로 빠르게 탈바꿈하겠다”며 이같이 밝혔다.제주대는 이를 위해 제주 섬 전체를 교육·연구·창업이 융합되는 혁신 플랫폼으로 재편하는 데 속도를 내고 있다. 정부의 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)와 글로컬 대학 사업을 연계해 제주의 미래 먹거리 산업을 육성하는 것이 핵심 전략이다.우선 청정바이오와 그린수소, 우주항공, 선박 유지·보수·정비(MRO) 등 제주형 신산업을 집중적으로 육성한다. 대기업과 연계한 선박 MRO 전문 인력을 양성하고 제주의 천연자원과 AI를 접목한 메디 바이오 산업 기반을 구축할 계획이다. 지방자치단체와 기업이 함께 참여하는 그린수소 전문 인력 양성 체계도 마련한다.연구 경쟁력 강화에도 나선다. 글로벌 융합 연구 거점인 ‘제주고등인재융합연구원(J-CORA)’을 신설해 연구 성과를 지역 산업 혁신과 창업으로 연결하는 산학연 협력의 허브 역할을 맡긴다.