다문화·포용적 캠퍼스 만드는 충북대

세줄 요약 충북대가 국제학부 석사·학부 과정을 잇달아 신설하며 외국인 유학생 유치에 속도를 내고 있다. 올해 5개 과정에 385명이 등록했고, 40여개국 1800명 이상이 재학 중이다. 언어 트랙, 기숙사 우선 입주, 멘토링 등 지원도 강화했다. 국제학부 석사·학부 과정 잇단 신설

5개 과정 385명 등록, 유학생 확대

40여개국 1800명 이상 재학 중

이미지 확대 충북대학교가 베트남 호치민에서 열린 한국유학박람회에 참가해 국제 학생 유치 활동을 전개했다.

충북대 제공 닫기 이미지 확대 보기 충북대학교가 베트남 호치민에서 열린 한국유학박람회에 참가해 국제 학생 유치 활동을 전개했다.

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이미지 확대 박유식 충북대 총장 직무대리 닫기 이미지 확대 보기 박유식 충북대 총장 직무대리

2026-07-22 21면

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충북대의 국제화 전략이 두각을 나타내고 있다.외국인 전용 학과인 국제학부에 학생들이 몰리는 등 안정적으로 외국인 유학생을 유치하고 있다.21일 충북대에 따르면 2024년 9월 국제학부 글로벌비즈니스 석사 과정이 신설된 데 이어 지난해 9월 융합소프트웨어학과와 글로벌교육학과 석사 과정이 생겼다. 올해 들어서는 지난 3월 국제학부 안에 융합소프트웨어 전공 및 글로벌교육학 전공 등 2개 학부를 신설했다.최근 2026년도 후기 석사 및 학부 과정을 모집한 결과 총 5개 과정에서 신입생 385명이 등록을 마쳤다. 융합소프트웨어학과 석사 과정의 경우 109명이 등록했다. 국제학부 재학생들의 국적은 중국, 베트남, 우즈베키스탄, 방글라데시, 파키스탄 등 다양하다.충북대는 국제학부를 포함해 올해 기준 40여개국에서 1800명이 넘는 외국인 유학생을 유치하는 등 지역사회의 국제화와 글로벌 네트워크 확산에 기여하고 있다.충북대는 내년도 외국인 유학생 유치를 3000명으로 잡았다. 충북대의 국제화 성적표가 우수한 것은 다양한 외국인 학생 지원을 통해 다문화적이고 포용적인 캠퍼스를 만들고 있어서다.학과별로 다양한 언어 트랙이 마련됐으며, 유학생 전담 관리와 지원을 위해 유학생 지원센터도 운영 중이다. 외국인 유학생의 안정적인 주거생활을 위해 기숙사 우선 입주제도도 시행 중이다.교직원과 유학생 간 소통과 정착 지원을 위한 교직원-유학생 멘토링 프로그램도 도입했다. 10월에 국제교류의 날 행사를 개최하고 외국인 대학원생 장학금도 확대했다. 외국인 유학생들의 취업 지원을 위해 2024년에는 국내 최초로 교수-학생 매칭 플랫폼도 도입했다.