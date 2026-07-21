“수능 영어, 美 대학교 1학년 수준…교과서보다 최대 5학년 어려워”

2026학년도 수능·2027학년도 6월 모평 영어 분석

6월 모평 독해 문항의 78%가 교과서보다 어려워

지문 64%에 교과과정 밖 어휘 사용…“사교육 조장”

이미지 확대 11월 19일 치러지는 올해 대학수학능력시험(수능)에서도 학교수업과 EBS 교재·강의 중심의 문항 출제 기조가 유지된다. 사진은 이날 서울 종로구 교보문고 광화문점에 진열된 EBS 교재. 2026.6.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 11월 19일 치러지는 올해 대학수학능력시험(수능)에서도 학교수업과 EBS 교재·강의 중심의 문항 출제 기조가 유지된다. 사진은 이날 서울 종로구 교보문고 광화문점에 진열된 EBS 교재. 2026.6.30 연합뉴스

세줄 요약 사교육걱정없는세상은 2027학년도 수능 6월 모평 영어 독해가 고교 영어Ⅱ 교과서보다 최대 5학년 이상 어려웠다고 분석했다. 가장 어려운 지문은 미국 대학 1학년 수준이었고, 교과서 최고 난도를 넘는 문항도 적지 않았다. 교육과정 밖 어휘 각주도 많아 사교육 의존 우려가 제기됐다. 6월 모평 영어 독해, 교과서보다 최대 5학년 상회

최고 난도 지문, 미국 대학 1학년 수준 분석

교육과정 밖 어휘 다수, 사교육 의존 우려

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2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 영어 독해 문항의 난이도가 고등학교 교과서보다 최대 5개 학년 이상 높았다는 분석이 나왔다. 가장 난도가 높은 영어Ⅱ 교과서를 기준으로 삼아도 독해 문항 10개 중 3개 정도가 교과서 수준을 웃돌았다.교육시민단체 사교육걱정없는세상(사걱세)은 21일 2026학년도 수능과 2027학년도 수능 6월 모의평가 영어 독해 지문, 고등학교 영어Ⅱ 교과서 4종의 난도를 분석한 결과를 발표했다. 분석에는 영어 지문의 복잡성과 난도를 미국 학년 수준으로 환산하는 ‘ATOS(AR) 지수’가 활용됐다.분석 결과 2027학년도 6월 모평 영어 독해 지문 가운데 가장 어려운 지문의 AR 지수는 13.55학년으로 미국 대학 1학년 수준에 해당했다. 2026학년도 수능의 최고 난도 지문도 13.38학년으로 비슷했다.반면 영어Ⅱ 교과서 4종의 최고 난도 지문은 8.45~11.06학년 수준이었다. 가장 쉬운 교과서의 최고 난도 지문은 수능·모의평가의 최고 난도 지문과 최대 5학년 이상의 차이가 난 셈이다. 가장 어려운 본문이 미국 8.45학년 수준인 교과서를 기준으로 하면 6월 모평 독해 문항의 78.6%가 교과서 최고 수준을 넘었다.4종 중 가장 어려운 교과서를 기준으로 해도 6월 모평 독해 28개 문항 가운데 8개인 28.6%가 교과서 최고 난도보다 어려웠다. 해당 문항을 모두 틀릴 경우 16~24점이 감점돼 절대평가 1등급 기준인 90점에 도달하기 어렵다는 게 사걱세의 설명이다.평균 난도로 환산할 경우 2026학년도 수능 독해 지문의 평균 AR 지수는 9.83학년, 2027학년도 6월 모평은 9.74학년이었다. 영어Ⅱ 교과서 4종의 평균인 8.21학년보다 약 1.5~2개 학년 높았다.교육과정에서 다루지 않는 어휘도 상당수 포함된 것으로 분석됐다. 6월 모평 독해 지문 25개 가운데 16개(64%)에 교육과정 범위를 벗어난 어휘의 뜻을 설명하는 각주가 달렸다. 2026학년도 수능은 25개 지문 가운데 14개(56%)에 각주가 제시됐다.지난 1일 발표된 2027학년도 6월 모평 영어 1등급 비율은 4.13%로, 역대 최저였던 2026학년도 수능의 3.11%보다는 높았지만, 평가원이 지난해 제시한 목표인 6~10%에는 미치지 못했다.사걱세는 “영어 절대평가의 취지와 고등학교 교육과정 수준에 맞는 출제 원칙이 실제 시험에서 구현되지 않고 있다”며 “학교에서 배우지 않은 내용을 사교육으로 보충해야 하는 구조가 이어지고 있다”고 강조했다.