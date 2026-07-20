순천향대, ‘대한민국 학생창업주간’ 최우수·우수 석권

세줄 요약 순천향대 창업동아리 학생들이 교육부와 한국연구재단이 주최한 ‘제3회 2026 대한민국 학생창업주간’에서 최우수상과 우수상을 함께 받았다. 학생들은 SCOUT LIFE와 리버스 BMC 과정에 참여해 지역문제 해결과 사업모델 설계를 실습하며 역량을 키웠다. 학생창업주간 최우수·우수상 동시 수상

SCOUT LIFE·리버스 BMC 과정 참여

지역문제 해결형 창업 아이디어 실습

이미지 확대 ‘제3회 2026 대한민국 학생창업주간’에서 최우수상을 받은 순천향대 학생들. 순천향대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘제3회 2026 대한민국 학생창업주간’에서 최우수상을 받은 순천향대 학생들. 순천향대 제공

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순천향대학교는 창업동아리 학생들이 교육부와 한국연구재단이 주최한 ‘제3회 2026 대한민국 학생창업주간’에서 최우수상과 우수상을 동시에 수상했다고 20일 밝혔다.이번 행사는 초중고교 및 대학(원)생을 대상으로 권역 간 창업교육 격차를 해소하고 기업가정신을 확산하기 위해 마련된 국내 최대 규모의 학생 창업교육 프로그램이다.전국에서 약 1000명의 학생이 13개 창업훈련 과정에 참여해 아이디어 발굴부터 고객 검증, 비즈니스 모델 설계, 사업계획서 작성과 발표까지 창업 전 과정을 실습하며 실전 경험을 쌓았다.순천향대 학생들은 지역사회 문제를 해결하는 아이디어를 발굴하는 ‘SCOUT LIFE’ 과정과 성공 비즈니스 모델을 분석해 새로운 사업모델을 설계하는 ‘리버스 BMC’ 과정에 참가했다.SCOUT LIFE 과정에서는 새만금 지역 현안을 분석하고 이해관계자 인터뷰와 고객개발(Customer Development) 기법을 활용해 공공문제 해결 방안을 제안했다.리버스 BMC 과정에서는 국내외 성공 사례를 분석해 고객 중심의 비즈니스 모델을 설계하고 이를 사업계획서로 구체화하는 프로젝트를 수행했다.이상한 순천향대학교 창업지원단장은 “학생들이 다양한 창업교육과 창업경진대회에 참여해 실무 역량과 기업가정신을 키울 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.