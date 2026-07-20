경기교육청, 학생 참여 예술교육 ‘2026 ART ON School’ 76개교 운영

세줄 요약 경기교육청이 학생 참여 중심 예술교육 사업 ‘2026 ART ON School’을 초 35교, 중 19교, 고 20교, 특수 2교 등 76개교에서 운영한다. 오케스트라, AI 미디어아트, 사물놀이, 도예 등 학교별 맞춤 프로그램으로 표현과 협력, 균형 성장을 지원한다. 학생 참여 중심 예술교육 사업 76개교 운영

오케스트라·AI 미디어아트 등 맞춤형 지원

지역 예술기관 협력, 공연·전시 성과 공유

이미지 확대 ‘2026 ART ON School’ 운영교 활동 모습. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 ART ON School’ 운영교 활동 모습. 경기도교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오케스트라, AI 미디어아트, 사물놀이, 도예 등 맞춤형 예술교육경기도교육청(교육감 안민석)이 ‘RAS 경기 문예체(文藝體) 교육’ 안착을 위해 학생 참여 중심 예술교육인 ‘2026 ART ON School’ 76교(초 35교, 중 19교, 고 20교, 특수 2교)를 운영한다.‘ART ON School’은 학교 안 예술교육을 활성화하고 학생의 예술적 감수성을 키우기 위한 학교와 지역을 연결하는 경기 학교예술교육 사업이다. ‘RAS 경기 문예체 교육’의 예술 영역으로 학생이 예술을 통해 표현하고 협력하며 균형 있게 성장하도록 지원한다.운영 학교는 오케스트라, 인공지능(AI) 미디어아트, 사물놀이, 관악부, 합창, 연극, 한국화, 도예, 뮤지컬 등 여러 분야의 예술교육을 진행하고 있다. 지역 예술기관과의 ‘벽 깨기’를 통해 예술 강사 협력 팀티칭으로 학교 맞춤형 예술교육을 제공하며 학기 말에 공연, 전시를 통한 활동 성과도 공유한다.도교육청은 오는 12월 운영 학교, 협력 기관, 지역 문화재단 등이 참여하는 ‘경기예술교육 아카이브 거버넌스’ 성과공유회를 열 예정이다.