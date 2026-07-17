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독립기념관-인천시교육청, ‘독립운동사 교육 활성화’ 맞손

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-07-17 10:11
수정 2026-07-17 10:11
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독립기념관과 인천광역시교육청이 업무협약을 체결하고 있다. 독립기념관 제공
독립기념관과 인천광역시교육청이 업무협약을 체결하고 있다. 독립기념관 제공


독립기념관(관장 김희곤)은 인천광역시교육청(교육감 도성훈)과 학교 현장 독립운동사 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 업무협약은 양 기관이 보유한 역량을 상호 공유하여 학생‧학교‧교사 중심의 맞춤형 독립운동사 교육 체계 구축이 목적이다.

독립기념관은 전시·교육·연구 콘텐츠를 활용해 인천 지역 학생과 교사 등에게 체계적인 독립운동사 교육 프로그램을 제공할 예정이다.

독립기념관 김희곤 관장은 “전국 시도 교육청과 지속적으로 협업 관계를 구축·확대해 독립운동사 교육의 중심 기관으로서의 역할 제고를 위해 노력하겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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