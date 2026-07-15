순천향대, AI로 고교생 취업역량 강화…고맞GO! 취업캠프

세줄 요약 순천향대가 고용노동부 고교생 맞춤형 고용서비스 사업의 일환으로 충남·천안·아산 지역 협약 고교생 55명을 초청해 고맞GO! 취업역량강화캠프를 진행했다. 학생들은 AI 진로진단으로 적성과 강점을 살피고, 직무 역량에 맞춘 자기소개서 작성과 모의면접을 통해 취업 준비 실전 감각을 키웠다. 고용노동부 사업 연계, 고교생 취업캠프 개최

AI 진로진단으로 적성·강점 분석, 진로 설계

자소서 작성·모의면접 실습으로 대응력 강화

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순천향대(총장 송병국)는 고용노동부 ‘고교생 맞춤형 고용서비스’ 사업의 일환으로 ‘2026학년도 고맞GO! 취업역량강화캠프’를 개최했다고 밝혔다.이번 캠프에는 충남·천안·아산 지역 협약 고등학교 학생 55명이 참여했다.캠프 특징은 고등학생들이 변화하는 채용 환경을 이해하고 AI를 활용한 진로 설계와 취업 준비 역량을 키울 수 있도록, 취업 경쟁력을 갖출 수 있도록 단계별 프로그램을 운영했다.참가 학생들은 AI 진로진단을 통해 자신의 적성과 강점을 객관적으로 분석하고, 기업이 요구하는 직무 역량과 연계한 자기소개서 작성법을 익혔다.전문 컨설턴트가 참여한 모의면접에서는 실제 채용 상황을 가정한 피드백을 받으며 면접 대응 능력을 높였다.캠프에서는 AI 기반 진로진단 결과를 자기소개서 작성과 면접 준비까지 연계해 활용할 수 있도록 설계한 점이 눈길을 끌었다.순천향대 관계자는 “이번 캠프는 학생들이 AI를 활용해 자신의 강점과 적성을 객관적으로 이해하고 변화하는 채용 환경에 대응할 수 있도록 실습 중심으로 운영했다”고 설명했다.