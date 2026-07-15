아주대 등 경기 8개 대학-경기고용노동청, ‘청년 취업 활성화’ 맞손

세줄 요약
- 경기 8개 대학-경기고용노동청, 청년 취업 협력 강화
- 대학업무협의회서 상반기 성과 공유, 하반기 방안 논의
- 진로·훈련·일자리 연계 플랫폼 구축, 반도체 인재 양성
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경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 있다. 아주대 제공
아주대학교 등 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 지역 청년들의 취업 문제 해결에 함께 나섰다.
아주대, 단국대, 경기대, 수원대, 강남대, 용인예술과학대, 장안대, 협성대 등 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청은 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 각 대학의 상반기 취업 지원 사업 추진 성과를 공유하고 하반기 협력 방안을 구체화했다.
참석자들은 먼저 대학이 진로 설계부터 직업훈련, 일자리 연계까지 통합 지원하는 ‘지역 청년 고용 플랫폼’으로 자리 잡아야 한다는 데 의견을 모았다.
또한 경기 지역의 핵심 산업인 반도체 분야 인재 양성과 일자리 매칭 방안을 집중 논의하고 위탁 프로그램 활성화 등 대학과 관청 간의 협업 체계를 더욱 촘촘하게 구축하기로 했다.
김도형 경기고용노동청장은 “청년 고용 문제는 정부만의 노력으로 해결하기 어렵고, 대학과 지역사회가 함께 연대할 때 실질적인 성과를 낼 수 있다”라며 “대학이 청년들의 진로와 취업을 책임지는 지역 거점기관으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 약속했다.
박칠성 서울시의원, 도림천 유지용수 정비 설계 착수… “생태하천 복원할 것”
도림천의 고질적인 물 부족 문제를 해결하기 위한 ‘도림천 유지용수 확보 사업’이 마침내 본격적인 설계 단계에 돌입했다. 그동안 도림천에 유지용수를 공급해 온 영등포 아리수정수센터의 시설 노후화로 정상적인 용수 공급에 비상이 걸리자, 서울시의회 박칠성 의원(더불어민주당, 구로4)은 제11대 의회 임기 시작부터 5분 자유발언, 행정사무감사, 현장점검 등을 통해 서울시의 선제적이고 실효성 있는 대책 마련을 지속적으로 강력히 촉구해 왔다. 서울시는 지난 6월 11일 약 28억원 규모의 ‘도림천 유지용수 정비 기본 및 실시설계 용역’ 계약을 체결하고 본격적인 설계 절차에 착수했고, 용역은 오는 2027년 12월 2일 완료될 예정이다. 서울시는 이번 용역을 통해 한강 취수관로와 공업용수 펌프 등 기존 시설에 대한 정밀 기술진단을 시행하고, 보강 및 신설에 대한 최적안을 마련할 계획이다. 아울러 ‘한강 원수 취수’ 또는 ‘안양천 하천수 취수’ 등 구체적인 공급방식도 최종 결정하게 된다. 이번 정비사업이 완료되면 도림천의 일일 유지용수 공급 용량은 기존 1만 3000t에서 최대 5만t 수준으로 대폭 확대된다. 용수 공급량이 대폭 늘어남에 따라 도림천 하류 구간까지 물
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행사를 공동 주관한 최기주 아주대 총장은 “아주대학교가 경기 지역 청년 고용 플랫폼의 든든한 거점으로서 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
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