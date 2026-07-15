아주대 등 경기 8개 대학-경기고용노동청, ‘청년 취업 활성화’ 맞손

세줄 요약 아주대 등 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 청년 취업 활성화를 위해 손잡았다. 대학업무협의회에서 상반기 성과를 공유하고 하반기 협력 방안을 논의했다. 진로 설계, 직업훈련, 일자리 연계까지 아우르는 지역 청년 고용 플랫폼 구축과 반도체 인재 양성도 추진했다. 경기 8개 대학-경기고용노동청, 청년 취업 협력 강화

대학업무협의회서 상반기 성과 공유, 하반기 방안 논의

진로·훈련·일자리 연계 플랫폼 구축, 반도체 인재 양성

이미지 확대 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 있다. 아주대 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 있다. 아주대 제공

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아주대학교 등 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청이 지역 청년들의 취업 문제 해결에 함께 나섰다.아주대, 단국대, 경기대, 수원대, 강남대, 용인예술과학대, 장안대, 협성대 등 경기 지역 8개 대학과 경기고용노동청은 15일 아주대에서 ‘대학업무협의회’를 열고 각 대학의 상반기 취업 지원 사업 추진 성과를 공유하고 하반기 협력 방안을 구체화했다.참석자들은 먼저 대학이 진로 설계부터 직업훈련, 일자리 연계까지 통합 지원하는 ‘지역 청년 고용 플랫폼’으로 자리 잡아야 한다는 데 의견을 모았다.또한 경기 지역의 핵심 산업인 반도체 분야 인재 양성과 일자리 매칭 방안을 집중 논의하고 위탁 프로그램 활성화 등 대학과 관청 간의 협업 체계를 더욱 촘촘하게 구축하기로 했다.김도형 경기고용노동청장은 “청년 고용 문제는 정부만의 노력으로 해결하기 어렵고, 대학과 지역사회가 함께 연대할 때 실질적인 성과를 낼 수 있다”라며 “대학이 청년들의 진로와 취업을 책임지는 지역 거점기관으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 약속했다.행사를 공동 주관한 최기주 아주대 총장은 “아주대학교가 경기 지역 청년 고용 플랫폼의 든든한 거점으로서 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.