경영정보과→트래블테크과 등, 공주정보고·연무마이스터고 개편

세줄 요약 충남교육청은 공주정보고와 연무마이스터고가 2026년 직업계고 재구조화 지원사업에 선정됐다고 밝혔다. 공주정보고는 경영정보과를 트래블테크과로 바꾸고, 연무마이스터고는 모빌리티 메커트로닉스과를 신설해 산업 수요에 맞춘 교육을 강화했다. 공주정보고·연무마이스터고 재구조화 사업 선정

경영정보과→트래블테크과, 모빌리티과 신설

산업 수요 대응한 직업교육 혁신 추진

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충남교육청은 공주정보고와 연무마이스터고가 교육부가 추진하는 2026년 직업계고 재구조화 지원사업에 선정됐다고 15일 밝혔다.직업계고 재구조화 지원사업은 미래 산업 수요와 지역 전략산업에 대응하기 위해 학과 개편 등 교육과정 고도화로 전문 기술인재를 양성하는 교육부 사업이다.공주정보고는 기존 경영정보과를 트래블테크과로 개편한다. 관광산업과 디지털 기술을 융합한 교육과정을 운영해 인공지능 기반 관광 서비스, 지능형 관광 자료 등의 실무형 인재를 양성한다.연무마이스터고는 미래자동차 부품가공과·금형과·전기전자과를 통합해 모빌리티 메커트로닉스과를 신설한다. 로봇·인공지능·자율주행·지능형 공장·자동화 시스템 중심의 융합 교육과정을 운영한다.도교육청 관계자는 “이번 재구조화 사업은 학과 명칭 변경이 아닌 산업구조 변화에 대응하는 교육 혁신”이라며 “지역 전략산업과 연계한 미래형 직업교육을 확대해 학생들 성장과 지역 산업 발전을 함께 이끌겠다”고 말했다.