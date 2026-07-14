인제대, 폭염 속 실외 노동자 위한 ‘무더위 쉼표’ 운영

냉방 쉼터에 건강상담·무료 음료 제공

체감온도 확인 앱 자체 개발…온열질환 예방

인제대 늘빛관 무더위 쉼터를 찾은 교내 미화 노동자들이 음료를 마시며 휴식을 취하고 있다. 2026.7.14. 인제대 제공 닫기 이미지 확대 보기 인제대 늘빛관 무더위 쉼터를 찾은 교내 미화 노동자들이 음료를 마시며 휴식을 취하고 있다. 2026.7.14. 인제대 제공

세줄 요약 인제대학교가 연일 이어지는 폭염에 대비해 교내 실외 노동자 전용 휴게공간 ‘무더위 쉼표’를 마련했다. 미화원과 주차관리원, 공사 현장 근로자에게 냉음료와 냉방시설을 제공하고, 체온·혈압·혈당 측정과 1대1 상담도 지원했다. 교내 실외 노동자 전용 쉼터 운영

냉방시설·냉음료·건강측정 서비스 제공

체감온도 앱 도입으로 폭염 대응 강화

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인제대학교가 연일 이어지는 폭염으로부터 교내 실외 노동자 건강을 보호하고자 전용 휴게 공간인 ‘혹서기 무더위 쉼표’를 마련했다.인제대는 다음 달 14일까지 4주간 늘빛관 학생식당에 교내 실외 노동자 전용 쉼터를 운영한다고 14일 밝혔다. 이용 대상은 미화원과 주차관리원, 교내 공사 현장 근로자 등 폭염에 직접 노출되는 노동자들이다.무더위 쉼표는 냉방시설을 갖춘 휴게 공간으로 얼음물과 냉커피, 미숫가루, 이온 음료 등 다양한 냉음료를 무료로 제공한다.건강관리 서비스도 함께 지원한다. 대학 의무실과 연계해 체온·혈압·혈당 측정과 1대1 건강 상담을 제공하며 온열질환 예방과 노동자 건강관리에 나선다.인제대는 김해 지역의 실시간 온도와 습도를 반영해 체감온도를 확인할 수 있는 모바일 애플리케이션(앱)을 자체 개발해 도입했다. 온열질환 예방 기준인 체감온도 31도 이상 여부를 실시간으로 확인할 수 있어 노동자와 대학이 폭염 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 했다.쉼터 앞에는 온습도계도 설치해 노동자들이 외부 환경을 직접 확인하고 필요할 경우 즉시 휴식을 취할 수 있도록 했다.이번 사업은 인제대 중대재해예방센터와 식당직영사업단, 의무실이 공동으로 추진한다.대학 측은 산업안전보건법상 폭염 예방 의무를 이행하는 동시에 ESG 경영 실천과 노동자 복지 향상에도 이바지할 것으로 기대한다.전민현 인제대 총장은 “폭염 속에서 묵묵히 일하는 노동자들이 편안하게 쉴 수 있는 공간이 되길 바란다”며 “자체 개발한 체감온도 앱과 건강관리 서비스를 연계해 현장 노동자 안전을 지키겠다”고 밝혔다.