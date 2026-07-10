‘365 행복 천안’, 함께 만드는 인구의 날

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘365 행복 천안’, 함께 만드는 인구의 날

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-07-10 17:14
수정 2026-07-10 17:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 제15회 인구의 날 기념행사 개최
  • 상호 돌봄과 세대 간 관계 가치 공유
  • 청년 정착·일자리·AI 시범도시 추진
이미지 확대


충남 천안시는 10일 시청 봉서홀에서 ‘제15회 인구의 날 기념행사’를 개최했다.

이날 행사는 ‘시작도, 돌봄도, 일상도 다 함께 천안’을 주제로 인구구조 변화에 대한 이해를 높이고 상호 돌봄의 가치를 나누기 위해 마련됐다.

행사는 시민 등 1000여명이 참석한 가운데 시립합창단의 식전 공연과 유공자 시상, LED 화면 터치 기념 퍼포먼스 등으로 진행됐다.

이미지 확대


토크쇼에서는 상담 전문가 이호선 숭실사이버대 교수의 가족과 이웃, 세대 간 관계와 상호돌봄을 주제로 다양한 의견이 오갔다.

시는 청년 정착과 돌봄, 일자리 등 다양한 인구정책과 함께 국토교통부 인공지능(AI) 특화 시범도시 공모 사업 선정을 통해 미래 성장동력을 확보할 계획이다.

장기수 시장은 “시민이 머물고 정착하며 삶을 이어갈 수 있는 기반을 하나하나 갖춰 가겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
천안시 인구의 날 기념행사의 주제는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로