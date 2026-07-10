‘365 행복 천안’, 함께 만드는 인구의 날

세줄 요약 천안시가 제15회 인구의 날 기념행사를 열어 인구구조 변화에 대한 이해를 높이고 상호 돌봄의 가치를 시민들과 나눴다. 시는 청년 정착과 돌봄, 일자리 정책을 함께 추진하고 AI 특화 시범도시 공모 선정으로 미래 성장동력 확보에 나선다고 밝혔다. 제15회 인구의 날 기념행사 개최

상호 돌봄과 세대 간 관계 가치 공유

청년 정착·일자리·AI 시범도시 추진

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충남 천안시는 10일 시청 봉서홀에서 ‘제15회 인구의 날 기념행사’를 개최했다.이날 행사는 ‘시작도, 돌봄도, 일상도 다 함께 천안’을 주제로 인구구조 변화에 대한 이해를 높이고 상호 돌봄의 가치를 나누기 위해 마련됐다.행사는 시민 등 1000여명이 참석한 가운데 시립합창단의 식전 공연과 유공자 시상, LED 화면 터치 기념 퍼포먼스 등으로 진행됐다.토크쇼에서는 상담 전문가 이호선 숭실사이버대 교수의 가족과 이웃, 세대 간 관계와 상호돌봄을 주제로 다양한 의견이 오갔다.시는 청년 정착과 돌봄, 일자리 등 다양한 인구정책과 함께 국토교통부 인공지능(AI) 특화 시범도시 공모 사업 선정을 통해 미래 성장동력을 확보할 계획이다.장기수 시장은 “시민이 머물고 정착하며 삶을 이어갈 수 있는 기반을 하나하나 갖춰 가겠다”고 말했다.