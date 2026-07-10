안민석, “학생안전은 최우선 원칙”…집중호우 피해 평택 3개 학교 현장 점검

세줄 요약 안민석 경기도교육감이 집중호우 피해가 난 평택 신한고, 평택중, 라온중을 차례로 방문해 누수, 천장 파손, 변전기 침수, 운동장 펜스 기울어짐 등을 확인했다. 교육감은 학생 안전을 최우선 원칙으로 삼고, 교육지원청과 도교육청이 협력해 추가 피해를 막고 정상 수업을 준비하라고 강조했다. 평택 3개 학교 집중호우 피해 현장 점검

신한고 누수·천장 파손, 평택중 침수 확인

라온중 펜스 기울어짐 점검, 안전 강조

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 10일 오전 평택 라온중학교를 방문해 비 피해 현장을 점검하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 10일 오전 평택 라온중학교를 방문해 비 피해 현장을 점검하고 있다. 경기도교육청 제공

안민석 경기도교육감이 10일 집중호우 피해가 발생한 평택 지역 3개 학교를 방문해 현장 상황을 확인하고 복구와 안전 확보 대책을 점검했다.

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가장 먼저 찾은 평택 신한고(학교장 정혜영)는 9일 집중호우로 교실 누수와 체육관 천장의 텍스가 파손되고, 체육관 바닥과 흡음판이 부분 손상됐다.이어 변전기 부분 침수로 9일 학생 하교 조치와 10일 학교장 재량 휴업을 한 평택중학교(학교장 서의원)를 찾아 학교 피해 상황을 살폈다. 평택중은 교내 전기시설의 긴급 안전 점검을 시행하고, 등교 가능 여부를 12일에 안내할 예정이다.이후 안 교육감은 라온중학교(학교장 김난영)를 찾아 집중호우로 기울어진 운동장 펜스를 확인했다. 현재 펜스는 접근 금지 조치가 이뤄진 상태다.안 교육감은 학교 방문 현장에서 “학생 안전은 어떤 경우에도 양보할 수 없는 최우선 원칙”이라며 “피해 시설과 주변 위험 요소를 철저히 점검해 추가 피해가 발생하지 않도록 해야 한다”고 밝혔다.그러면서 “학교와 교육지원청, 도교육청이 긴밀히 협력해 학생의 안전한 교육활동이 이어질 수 있도록 필요한 조치를 차질 없이 추진해야 한다”고 강조했다.