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한국이민정책학회, 김옥녀 차기 학회장 선출

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-07-10 13:46
수정 2026-07-10 13:46
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세줄 요약
  • 김옥녀 숙명여대 교수, 차기 회장 선출
  • 임기 2027년 1월부터 2년, 학회 운영 경험
  • 중장기 이민전략·정책제안 강화 과제 제시
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한국이민정책학회는 김옥녀 숙명여대 교수(사진)가 차기 회장으로 선출됐다고 10일 밝혔다. 임기는 2027년 1월 1일부터 2년이다.

김 교수는 숙명여대 사회복지대학원 사회복지학과 학과장을 맡고 있으며, 그동안 학회 편집이사, 총무위원장, 연구위원장 등 주요 보직을 역임하며 학회 운영에 기여했다.

그는 학계뿐만 아니라 민·관·산·학을 두루 거친 전문가로, 보건복지, 가족, 지방행정, 출입국·이민정책 등 다양한 영역에서 정책 자문을 비롯해 기관평가와 현장 컨설팅, 정책지표 및 시설평가지표 개발 등에 참여해 왔다.

이번 선거에서 김 교수는 △중장기 국가 이민전략을 선도하는 연구 의제 발굴 △학회 차원의 정책 제안 기능 체계화 △학술지 위상 제고 △연구윤리 내실화 △차세대 연구자와 현장 전문가의 참여 확대를 주요 과제로 제시했다.

2016년 창립한 한국이민정책학회는 이민·다문화·외국인 정책 대표 학술단체다. 학회는 이민정책 연구와 정책 대안 제시, 정부·지자체·학계 간 협력 네트워크 구축 등으로 이민정책 발전과 사회통합 논의 확산에 기여하고 있다.
아산 이종익 기자
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