한국이민정책학회, 김옥녀 차기 학회장 선출

세줄 요약 한국이민정책학회가 김옥녀 숙명여대 교수를 차기 회장으로 선출했다. 김 교수는 편집이사, 총무위원장, 연구위원장 등을 역임하며 학회 운영에 기여했고, 보건복지와 이민정책 분야에서 정책 자문과 현장 컨설팅 경험을 쌓았다. 임기는 2027년 1월부터 2년이다. 김옥녀 숙명여대 교수, 차기 회장 선출

임기 2027년 1월부터 2년, 학회 운영 경험

중장기 이민전략·정책제안 강화 과제 제시

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한국이민정책학회는 김옥녀 숙명여대 교수(사진)가 차기 회장으로 선출됐다고 10일 밝혔다. 임기는 2027년 1월 1일부터 2년이다.김 교수는 숙명여대 사회복지대학원 사회복지학과 학과장을 맡고 있으며, 그동안 학회 편집이사, 총무위원장, 연구위원장 등 주요 보직을 역임하며 학회 운영에 기여했다.그는 학계뿐만 아니라 민·관·산·학을 두루 거친 전문가로, 보건복지, 가족, 지방행정, 출입국·이민정책 등 다양한 영역에서 정책 자문을 비롯해 기관평가와 현장 컨설팅, 정책지표 및 시설평가지표 개발 등에 참여해 왔다.이번 선거에서 김 교수는 △중장기 국가 이민전략을 선도하는 연구 의제 발굴 △학회 차원의 정책 제안 기능 체계화 △학술지 위상 제고 △연구윤리 내실화 △차세대 연구자와 현장 전문가의 참여 확대를 주요 과제로 제시했다.2016년 창립한 한국이민정책학회는 이민·다문화·외국인 정책 대표 학술단체다. 학회는 이민정책 연구와 정책 대안 제시, 정부·지자체·학계 간 협력 네트워크 구축 등으로 이민정책 발전과 사회통합 논의 확산에 기여하고 있다.