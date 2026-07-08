교육장협의회 참석 안민석, ‘폰 프리 스쿨, 라스(RAS: Reading·Arts·Sports) 교육, 벽 깨기 교육’ 강조

세줄 요약 안민석 교육감이 전국교육장협의회 워크숍에서 스마트폰 문제와 입시 중심 학교의 한계를 짚으며 폰 프리 스쿨, 라스(RAS) 교육, 벽 깨기 교육을 경기교육의 해법으로 제시했다. 전국교육장협의회 워크숍서 경기교육 방향 제시

폰 프리 스쿨·라스 교육·벽 깨기 교육 강조

디지털 문제와 교육 본질 회복 해법 제안

이미지 확대 8일 열린 ‘2026년 전국교육장협의회 하계 정기총회 및 워크숍’에서 안민석 경기도교육감이 축사를 하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 8일 열린 ‘2026년 전국교육장협의회 하계 정기총회 및 워크숍’에서 안민석 경기도교육감이 축사를 하고 있다. 경기도교육청 제공

안민석 경기도교육감이 8일 ‘2026년 전국교육장협의회 하계 정기총회 및 워크숍’에 참석해 아이들의 디지털 문제 해결을 위한 방안으로 ‘폰 프리 스쿨, 라스(RAS: Reading․Arts․Sports) 교육, 벽 깨기 교육’의 중요성을 강조했다.

안 교육감과 정근식 서울특별시교육감 등이 참석했다.

안 교육감은 축사를 통해 “AI 시대 첫 교육감으로서 아이들의 디지털 문제, 인성 교육, 입시 교육화되는 학교 문제를 어떻게 해결할 것인지를 오랫동안 고민해 왔다”면서 “생존 수영이 성과를 거둔 것처럼 학교와 지역이 벽을 깨고, 교육청과 시(군, 구)청이 벽을 깼을 때 아이들에게 무한한 가능성이 주어질 수 있다”고 밝혔다.

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전국교육장협의회가 주관하고 전국 176개 교육지원청 교육장이 참석한 가운데 8일부터 9일까지 1박 2일 일정으로 서울에서 진행되는 이번 워크숍 개회식에는이어 “교육감 취임 첫날 제1호로 ‘폰 프리 스쿨’을 결재했다. 스마트폰을 내려놓는 것은 교육의 본질 회복을 위해 매우 중요한 문제”라면서 “스마트폰을 손에서 놓는 순간 아이들의 집중도가 높아지고, 책을 펴게 되고, 교실이 살아있는 것을 볼 수 있다”고 강조했다.그러면서 “교육의 본질을 회복하기 위한 경기교육은 이제 시작”이라면서 “경기교육은 폰 프리 스쿨, 라스(RAS)를 통한 독서․예술․스포츠 교육, 벽 깨기의 삼위일체를 실행해 교육의 문제를 해결할 것”이라고 덧붙였다.