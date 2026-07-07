“자격증이 최고”…충남도립대 재학생 80명 ‘소형건설기계’ 면허 취득

세줄 요약 충남도립대학교가 소형건설기계 조종면허 교육을 운영해 재학생 80명 전원이 자격을 취득했다. 학생들은 10일간 이론과 실습을 거쳐 지게차, 굴착기, 로더 면허를 땄고, 학교는 실무 역량과 취업 경쟁력 강화를 기대했다. 재학생 80명 소형건설기계 면허 전원 취득

10일간 이론·실습 교육으로 자격 확보

실무 역량·취업 경쟁력 강화 기대

이미지 확대 충남도립대 학생들이 소형건설기계 조종면허 취득을 위한 실습을 진행하고 있다. 도립대 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남도립대 학생들이 소형건설기계 조종면허 취득을 위한 실습을 진행하고 있다. 도립대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도립대학교는 소형건설기계 조종면허에 도전한 80명이 모두 면허를 취득했다고 7일 밝혔다.도립대는 학생들의 실무 역량을 높이고 취업 경쟁력을 강화하고자 산업 현장에서 활용도가 높은 지게차·굴착기·로더 등의 자격 취득 교육을 진행했다.학생들은 6월 20일부터 10일간 전문 강사의 이론과 실습 교육을 거쳐 △3t 미만 지게차(40명) △3t 미만 굴착기(31명) △3t 미만 로더(9명) 등 소형건설기계 조종면허를 취득했다.소형건설기계 조종면허는 건설 분야와 물류, 시설 관리, 농업 등 다양한 산업 현장에서 활용도가 높은 국가 자격이다.정명규 총장은 “학생들이 다양한 자격과 면허를 취득할 수 있도록 지원을 확대하고 산업 수요에 맞는 실무 중심 교육을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.