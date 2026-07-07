금산 ‘영천암 무량수각’ 보물 지정…조선시대 불교 건축 가치 인정

세줄 요약 충남 금산 보석사 산내 암자 영천암의 중심 건물 무량수각이 국가 보물로 지정 고시됐다. 2000년 해체 보수 때 나온 상량문과 묵서로 1786년 중수 사실과 공사 참여 승려·장인이 확인됐고, 17세기 이전 건립 추정도 가능해졌다. 영천암 무량수각, 국가 보물 지정 고시

1786년 중수 사실과 참여자 확인

조선시대 산중 암자 건축 가치 인정

이미지 확대 국가 보물로 지정된 충남 금산군 남이면에 소재한 ‘영천암 무량수각’ 전경. 금산군 제공 닫기 이미지 확대 보기 국가 보물로 지정된 충남 금산군 남이면에 소재한 ‘영천암 무량수각’ 전경. 금산군 제공

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충남 금산군은 7일 남이면 소재 금산 보석사 산내 암자 영천암의 중심 건물인 ‘영천암 무량수각’이 국가 보물로 지정 고시됐다고 밝혔다.영천암은 통일신라시대 조구대사가 수도장으로 창건한 절로 알려져 있다.영천암 무량수각은 2000년 전체 해체 보수 과정에서 발견된 상량문과 상량 묵서를 통해 1786년(정조 10)에 중수된 사실과 함께 공사에 참여했던 승려와 장인이 정확하게 확인된 건물이다.상량문에는 중수 당시 공사가 100여년 만의 보수였다는 내용이 남아 있어 무량수각이 17세기 이전에 건립된 것으로 확인됐다.국가유산청에 따르면 영천암 무량수각은 ‘ㄱ’자형 평면, 이익공 공포, 팔작지붕과 맞배지붕이 결합된 지붕 구조, 다락 공간 구성 등에서 조선시대 산중 암자 건축의 특징을 잘 보여 주고 있다.군 관계자는 “금산 영천암 무량수각은 조선시대 산중 암자의 건축적 가치를 인정받아 보물로 지정됐다”고 설명했다.