안민석 ‘폰 프리 스쿨’ 탄력받나?…경기도민 77% 찬성

세줄 요약 경기도교육청 조사에서 도민 77.3%가 학교 내 스마트폰 수거·보관에 공감했고, 학부모는 84%로 더 높았다. 응답자들은 제도적 일괄 규제와 즉시 도입을 선호했으며, 수업 집중과 교권 보호 효과를 기대했다. 도민 77.3% 공감, 폰 프리 스쿨 탄력

학부모 84% 찬성, 일괄 규제 선호

수업 집중·교권 보호 기대, 우려도 병존

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 1일 공식 1호 결재로 ‘폰 프리 스쿨 추진계획‘에 서명하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 1일 공식 1호 결재로 ‘폰 프리 스쿨 추진계획‘에 서명하고 있다. 경기도교육청 제공

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안민석 경기도교육감이 제1호 공약으로 내세운 ‘폰 프리 스쿨(스마트폰 없는 학교)’에 대해 경기도민 10명 중 8명이 찬성한 것으로 나타나 정책 추진에 탄력이 붙을 전망이다.경기도교육청이 지난달 27~29일 도내 거주 만 18세 이상 1000명을 대상으로 온라인·모바일 웹 방식(표본오차 95%, 신뢰수준 ±3.1%p)으로 조사한 결과 학교 내 스마트폰 수거·보관에 응답자의 77.3%가 공감했다. 특히 자녀를 둔 학부모(84%)의 공감도가 높았다.학교 자율에 맡겨온 규정에 대해선 52.5%가 ‘실효성이 없다’고 답했고, 규제 방식을 묻는 질문에 ‘제도적 일괄 규제’(67.7%)가 ‘개별 학교 재량’(24.8%)을 크게 앞섰다.정책 효과에 대해서는 70.2%가 긍정적으로 봤다. 기대 이유로는 원활한 수업 진행과 교권 보호(27.6%), 학업 집중도 향상(24.6%) 순으로 답했다.다만 학생 반발(34.7%)과 긴급 상황 시 연락 단절(23.6%)에 대한 우려도 함께 나타났다.등교할 때 제출하고 하교할 때 돌려받는 방식(51.6%)을 가장 선호했고 적용 범위는 초·중·고 전체(33.1%), ‘초등 전 학년’(27.2%) 순이었다.도입 시기는 ‘즉시 도입’(43.2%)이 가장 많았고 ‘시범학교 운영 후 단계적 확대’(29.5%), ‘충분한 사회적 합의 후 시행’(21.1%)이 뒤를 이었다.도교육청은 폰 프리 스쿨 추진단 구성, 표준 가이드라인 마련, 교육공동체 공감대 형성 등을 단계적으로 추진하며 LAS(Literacy·Arte·Sports, 문해력·문화예술·스포츠) 교육과 연계해 학생의 전인적 성장과 학교 교육력 회복을 지원할 계획이다.안민석 경기도교육감은 “학생, 학부모, 교직원 간 충분한 공감대 형성을 거쳐 학교 교육력 회복의 첫걸음을 힘차게 내딛겠다”고 밝혔다.