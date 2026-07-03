“16세기 불전 원형 간직”…‘금산 신인사 대광전’ 보물 된다

세줄 요약 충남 금산 신안사 대광전이 16세기 말~17세기 초 초기 불전 건축의 특징과 희소성을 인정받아 국가유산청의 보물 지정 예고를 받았다. 1583년 건립 추정과 1638년 중창, 1840년 중수 사실이 확인되며 역사적 가치도 높게 평가됐다. 금산 신안사 대광전, 보물 지정 예고

16세기 불전 원형 간직한 희소 건축

연륜연대 분석으로 1583년 건립 추정

이미지 확대 국가 보물 지정을 앞둔 충남 금산군 남이면에 있는 ‘신안사 대광전’. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 국가 보물 지정을 앞둔 충남 금산군 남이면에 있는 ‘신안사 대광전’. 도 제공

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충남 금산군에 있는 ‘신안사 대광전’이 국가지정문화유산(보물)으로 지정 예고됐다.3일 충남도와 금산군에 따르면 국가유산청은 신안사 대광전이 16세기 말∼17세기 초 초기 불전 건축의 특징을 잘 보여주고 희소한 건축 형식과 구조적 완성도를 갖춘 점 등을 종합적으로 고려해 보물 지정 예고를 결정했다.신안사 대광전은 1973년 충청남도 유형문화유산으로 지정됐다. 2006년 해체·보수 과정에서 발견된 상량문을 통해 1638년 중창과 1840년 중수 사실이 확인됐다.2023년 연륜연대 분석 결과 건립 시기는 1583년으로 밝혀져 16세기 불전 건축의 원형을 간직한 건축물로 평가받는다.건물은 정면 5칸, 측면 3칸 규모의 맞배지붕 구조다. 측면에도 공포를 둔 다포계 형식을 갖춘 점이 특징이다.신안사 대광전은 일반적으로 다포계 맞배지붕 불전이 후대 개조 사례가 많은 것과 달리 처음부터 맞배지붕 형식으로 조성된 것으로 추정돼 건축사적 희소성이 높다.조일교 도 문화체육관광국장은 “국가유산청, 금산군과 협력해 체계적인 보존·관리를 강화하고 문화유산이 지역 발전과 관광 활성화로 이어질 수 있도록 활용 기반을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.이번 지정 예고는 30일간의 예고 기간 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 최종 보물 지정 여부가 결정된다.