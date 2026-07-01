교사 83% “민원 직접 대응”…‘참교육’식 악성민원 여전

교사 76.9% “교육당국 대책 만족 못해”

학교 민원대응팀 우선 처리 19%에 그쳐

정신적 고통 78.8%·교육활동 위축 84.2%

전교조 “실질적 민원단일화, 보호체계 필요”

이미지 확대 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에서 악성민원을 제기하는 학부모의 모습. 넷플릭스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에서 악성민원을 제기하는 학부모의 모습. 넷플릭스 캡처

세줄 요약 전교조 조사에서 교사 83%가 학부모 민원을 직접 받고 있다고 답했다. 학교장 안내와 민원대응팀 운영도 미흡했고, 교육부 대책에 대한 불만도 컸다. 교사들은 정신적 고통과 교육활동 위축을 호소했다. 교사 83% 민원 직접 대응, 현장 작동 미흡

민원창구 단일화·대응팀 운영 비율 낮음

악성민원 우려로 정신적 고통·수업 위축

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교사 10명 중 8명은 여전히 학부모 민원을 직접 상대하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 교육부가 학교 민원대응팀과 통화녹음 전화기 도입 등 교권 보호 대책을 마련했지만, 현장에선 대책이 실질적으로 작동하지 않는 셈이다.전국교직원노동조합(전교조)은 지난달 15일부터 19일까지 전국 전교조 분회장 1181명을 대상으로 실시한 ‘학교 민원 대응 실태조사’ 결과(95% 신뢰수준에 ±2.77%)를 1일 발표했다.조사 결과 교사의 83.0%는 여전히 민원을 직접 접하고 있다고 응답했다. 학교장이 학부모에게 민원창구 단일화를 공식 안내한 경우는 44.8%, 민원대응팀이 민원을 우선 접수·처리하는 학교는 19.0%에 그쳤다.교육당국의 악성민원 대책에 대해서도 76.9%가 만족하지 않는다고 답했다. 보호받지 못한다고 느끼는 이유로는 ‘학부모가 정해진 절차를 따르지 않는다’(56.7%)가 가장 많았고, ‘민원대응팀 역할이 불명확하다’(48.8%), ‘교사에게 민원 처리가 전가된다’(45.2%), ‘대응 주체가 소극적이다’(33.2%) 등이 뒤를 이었다.교육부가 시범 운영 중인 온라인 민원접수 시스템 ‘이어드림’에 대해서도 41.0%는 ”잘 모르겠다“, 35.1%는 ”도움이 되지 않는다“고 답했다.민원 대응 과정에서 정신적 고통을 겪었다는 응답은 78.8%에 달했다. 우울감과 불안, 불면, 무기력 등을 경험했다는 교사가 많았으며, 84.2%는 악성민원에 대한 우려로 교육활동이 위축됐다고 응답했다.교사들은 근무시간 이후에도 민원에 노출되는 현실을 호소하고 있다. 밴드와 하이클래스 등 민간 소통 앱을 사용하는 비율은 유치원 64.2%, 초등학교 37.0%로 조사됐다.전교조는 교육부에 ▲학교 민원대응팀 운영 실태 전수 점검 ▲학교 관리자 중심의 민원 대응 체계 구축 ▲시도교육청 차원의 상시 모니터링과 신고센터 설치 등을 요구하고 있다.전교조는 “민원창구 단일화는 교사의 생존권과 공교육 정상화를 위한 최소한의 장치”라며 “교육부 및 시도교육청과 정책 협의를 통해 학교 현장의 민원 대응 체계를 실질적으로 안착시키겠다”고 밝혔다.