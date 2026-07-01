순천향대, 글로컬대학 성과 ‘A등급’…AI의료융합 성과 인정

세줄 요약 순천향대가 교육부의 2026년 글로컬대학 성과평가에서 2025년 선정 대학 중 유일하게 A등급을 받았다. AI 의료융합 중심 학사혁신과 지역 협력체계를 신속히 구축한 점이 인정됐고, 아산·천안·내포를 잇는 혁신 모델도 주목받았다. 글로컬대학 성과평가 A등급 획득

2025년 선정 대학 중 유일한 성과

AI 의료융합 학사혁신 높이 평가

이미지 확대 순천향대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 순천향대학교 전경. 서울신문DB

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순천향대학교는 교육부가 발표한 ‘2026년 특성화지방대학(글로컬대학) 성과평가’에서 2025년 선정 글로컬대학 중 유일하게 A등급을 받았다고 1일 밝혔다.교육부는 전국 글로컬대학 27개 모델(35개교)을 대상으로 2023년 선정 대학 동행평가와 2024·2025년 선정 대학 연차 평가를 진행했다.순천향대는 지난해 선정된 7개 모델 대학 중 유일하게 A등급을 받았다. 교육부는 대학 측이 ‘AI 의료융합 중심 학사 혁신과 지역 협력체계를 신속하게 추진했다’고 평가했다.순천향대는 AI 의료융합을 중심으로 교육과 연구, 산학협력, 지역혁신을 유기적으로 연결하는 대학 혁신을 추진하고 있다.핵심은 AI 의료융합혁신교육원을 중심으로 한 기존 이공계열 학사구조를 디지털의료, 의약바이오, 첨단의료기기, 헬스케어서비스 등 4개 의료융합스쿨과 16개 전공 체계로 개편해 의학·공학·AI를 융합한 미래 의료인재 양성 기반을 구축한 점이다.아산(교육·연구), 천안(실습·실증), 내포(상용화)를 연결하는 ‘AI 의료융합 Triangle 캠퍼스’ 구축도 추진 중이다.순천향대는 이번 성과가 AI 의료융합을 대학 핵심 경쟁력으로 육성하며 학사혁신과 지역 협력체계를 빠르게 구축해 온 노력을 인정받은 결과라고 평가했다.송병국 총장은 “대학, 지자체, 병원, 기업이 함께 성장하는 AI 의료융합 혁신 생태계를 완성하고, 교육과 연구, 산학협력으로 지역과 함께 성장하는 대한민국 대표 글로컬대학 모델을 만들겠다”고 말했다.