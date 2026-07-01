안민석 경기도교육감의 제1호 결재는 ‘폰 프리 스쿨(휴대폰 없는 학교)’

세줄 요약 안민석 경기도교육감이 취임 첫날 제1호 결재로 ‘폰 프리 스쿨’ 추진계획에 서명했다. 학교에서 교육활동과 무관한 휴대전화 사용을 줄여 학습과 관계 형성을 돕고, 학생·학부모·교직원 공감대를 바탕으로 단계적 확산을 추진했다. 취임 첫 결재, 폰 프리 스쿨 추진계획 서명

휴대폰 사용 줄여 학습·관계 회복 추진

LAS 교육 연계로 전인적 성장 지원

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 취임 첫날인 1일 제1호 결재인 ‘폰 프리 스쿨 추진계획’에 서명하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 취임 첫날인 1일 제1호 결재인 ‘폰 프리 스쿨 추진계획’에 서명하고 있다. 경기도교육청 제공

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경기도교육청 신임 안민석 교육감이 취임 첫날 제1호 결재인 ‘폰 프리 스쿨 추진계획’에 서명하며 공식 임기를 시작했다.‘폰 프리 스쿨’은 학교에서 학생들이 교육활동과 관계없는 휴대전화 사용에서 벗어나 학습과 관계 형성에 집중하도록 돕고 학교 교육력을 회복하기 위한 정책이다. 안 교육감은 임기 4년 동안 학생, 학부모, 교직원들 간 충분한 공감대 형성과 긴밀한 협력을 통해 이를 완성할 계획이다.그는 이를 통해 LAS(Literacy·Arte·Sports, 문해력·문화예술·스포츠) 교육을 활성화하고, 학생의 전인적 성장을 지원해 나간다는 구상이다.도교육청은 폰 프리 스쿨 추진단 구성·운영, 교육공동체 공감대 형성, 폰 프리 스쿨 운영 표준 가이드 제공, LAS 교육 연계 지원 등을 통해 학교 현장의 자발적 참여를 돕고 학교에서 단계적으로 확산·안착할 수 있도록 추진한다.폰 프리 스쿨은 초·중·고등학교 모두 참여할 수 있으며, 도교육청은 신청 단계부터 학생자치가 주도적으로 참여할 수 있도록 지원한다. 또한 학생자치 중심의 스마트폰 사용 조절 실천 활동과 독서·문화예술·스포츠 중심의 경기 LAS 프로그램을 지원하고 우수 사례도 발굴해 공유할 예정이다.안 교육감은 “스마트폰에서 멀어져야 배움에 가까워지고, 스마트폰에서 자유로워져야 학교가 교육활동에 집중할 수 있다”며 “학생의 학습권과 학교의 교육활동 회복을 위해 폰 프리 스쿨을 교육공동체와 함께 확산해 나가겠다”고 밝혔다.