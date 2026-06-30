백석대 배드민턴부, 전국대회 최고 등극

이미지 확대 2026 전국학교대항(대학)배드민턴선수권대회에서 남자부 단체전 우승을 차지한 백석대 배드민턴부. 백석대 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 전국학교대항(대학)배드민턴선수권대회에서 남자부 단체전 우승을 차지한 백석대 배드민턴부. 백석대 제공

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백석대학교(총장 송기신)는 배드민턴부가 ‘2026 전국학교대항(대학)배드민턴선수권대회’에서 남자대학부 단체전 우승을 차지했다고 30일 밝혔다.한국대학배드민턴연맹이 주최한 이번 대회는 전국 규모의 대학 배드민턴 대회로 23~30일 강원도 양구군에서 열렸다.백석대 학생들은 32강에서 경상국립대를 시작으로 대전과학기술대 A팀과 동의대 A팀, 대전과학기술대 B팀을 차례로 제압한 뒤 결승에서 김천대를 3대 1로 누르고 정상에 올랐다.백석대 배드민턴부는 앞서 열린 4번의 전국대회에서 준우승 2번, 3위 1번을 기록하며 꾸준히 상위권 성적을 유지하고 있다. 선수단을 이끈 김휘태 코치는 최우수지도자상을 받았다.