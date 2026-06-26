“AI와 대학 혁신으로 경쟁력 강화”…호서대, 직원연수

세줄 요약 호서대학교가 강원도 홍천에서 2026학년도 하계 직원연수를 열고 AI 확산과 고등교육 환경 변화에 대응할 혁신 전략을 모색했다. 교직원들은 생성형 AI 활용, 미래 대학의 역할, 교육·행정 혁신 사례를 공유하며 대학 경쟁력 강화 방안을 논의했다. AI 확산 대응 위한 하계 직원연수 개최

생성형 AI 활용과 미래 대학 전략 특강

교육·행정 혁신 통한 경쟁력 강화 논의

이미지 확대 강일구 호서대 총장이 하계 직원연수에서 ‘품격있는 세계 최고의 명문사학’ 비전을 제시하고 있다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 강일구 호서대 총장이 하계 직원연수에서 ‘품격있는 세계 최고의 명문사학’ 비전을 제시하고 있다. 호서대 제공

이미지 확대 호서대는 25~26일 AI와 대학혁신을 주제로 2026학년도 하계 직원연수를 개최했다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 호서대는 25~26일 AI와 대학혁신을 주제로 2026학년도 하계 직원연수를 개최했다. 호서대 제공

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호서대학교(총장 강일구)는 25일부터 26일까지 강원도 홍천 일원에서 ‘AI와 대학혁신, 대학의 미래를 열다’를 주제로 2026학년도 하계 직원연수를 개최했다.이번 연수는 AI 기술 확산과 고등교육 환경 변화에 대응하고 대학혁신 역량을 강화하기 위해 마련됐다.교직원들은 AI 기술 발전에 따른 고등교육 환경 변화와 앞으로의 대학 역할을 논의하고 경쟁력 강화를 위한 혁신 방향을 모색했다.연수에서는 △AI 시대의 변화와 교육 △생성형 AI 활용 △미래 대학의 혁신 전략 등을 주제로 특강이 진행됐다.이호웅 AIX추진본부장(컴퓨터공학부 교수)은 AI를 활용한 교육·행정 혁신 사례와 호서대의 AIX(인공지능 전환) 전략을 소개하며 미래 대학의 경쟁력 확보 방안을 제시했다.강일구 총장은 “미래 대학 경쟁력은 변화에 대한 대응 속도와 구성원의 역량에 달려 있다”며 “품격 있는 세계 최고 명문 사학으로 도약할 수 있도록 교육과 행정 혁신을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.