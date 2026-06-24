서정대, 취약계층 대학생 해외 연수 ‘파란사다리 사업’ 발대식 개최

세줄 요약 서정대학교가 2026학년도 파란사다리 사업 발대식을 열고 취약계층 대학생들의 해외 연수 준비 상황을 점검했다. 수도권 주관대학인 서정대는 호주와 말레이시아 연수에 선발된 20명에게 안전교육과 프로그램을 안내했다. 학생들은 7월 5일부터 4주간 현지 대학 연수와 문화체험, 진로 탐색에 참여한다. 파란사다리 사업 발대식 개최

취약계층 대학생 해외연수 지원

호주·말레이시아 20명 선발

이미지 확대 2026학년도 파란사다리 수도권 발대식에서 해외연수 참가 학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 서정대 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026학년도 파란사다리 수도권 발대식에서 해외연수 참가 학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 서정대 제공

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경기 양주 서정대학교가 22일 2026학년도 파란사다리 사업 발대식을 열어 참가 학생들의 출국 준비 상황을 점검하고 안전교육과 프로그램 등을 안내했다. 서정대는 파란사다리 사업 수도권 주관대학이다.파란사다리 사업은 경제적·사회적 취약계층 대학생들에게 해외 연수와 진로 탐색의 기회를 제공함으로써 교육 기회의 균등을 보장하는 정부의 교육복지 프로그램이다.수도권 파란사다리 사업에는 호주 10명, 말레이시아 10명 등 총 20명(서정대생 17명, 타교생 3명)의 학생이 선발됐다. 이들은 오는 7월 5일부터 4주간 해외 대학 연수와 현지 문화체험, 진로 탐색 프로그램 등에 참여한다.양영희 서정대 총장은 “파란사다리 사업은 학생들에게 해외 교육과 문화 체험의 기회를 제공해 진로 탐색의 폭을 넓히고 글로벌 역량을 키울 수 있도록 지원하는 의미 있는 프로그램”이라며 “이번 호주와 말레이시아 연수를 통해 학생들이 새로운 환경에 도전하며 자신의 가능성을 발견하고 미래를 설계하는 소중한 경험을 쌓기를 바란다”고 밝혔다.이어 “서정대학교는 앞으로도 학생들이 국제 사회에서 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 다양한 글로벌 교육 프로그램과 해외 연수 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.한편 서정대는 교육부와 한국장학재단이 주관하는 파란사다리 사업을 비롯해 전문대학 글로벌 현장학습, 해외 단기 연수, 국제교류 프로그램 등 다양한 국제화 사업을 운영하고 있다.