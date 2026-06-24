“코로나 세대의 학력 결손 여파”… 중3 수학 ‘기초 미달’ 비율 15%

‘매우 낮음’ 평가 8년 새 2배 늘어

초등 고학년 때 학습 차질 원인

도농간 학력 격차 전과목서 확인

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세줄 요약 2025년 학업성취도 평가에서 중3 수학 1수준 비율이 14.9%로 전년보다 2.2%포인트 늘었다. 초등 고학년 때 코로나 영향으로 학습 결손이 쌓인 결과로 분석됐다. 국어와 영어는 큰 변화가 없었고, 지역 격차와 학교생활 행복도 하락도 함께 확인됐다. 중3 수학 1수준 14.9%로 전년 대비 증가

코로나 시기 학습 결손 누적, 수학 자신감도 하락

중3 지역 격차 확대, 학교생활 행복도도 하락

2026-06-24 10면

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지난해 수학 과목에서 ‘매우 낮음’ 평가를 받은 중학교 3학년 비율이 전년 대비 2.2%포인트 늘어난 것으로 나타났다. 8년 전과 비교하면 2배로 뛴 수치다. 초등학교 고학년 때 코로나 확산의 영향으로 수학 학습에 차질이 빚어진 데 따른 결과다.교육부와 한국교육과정평가원은 23일 이러한 내용의 ‘2025년 국가수준 학업성취도 평가’ 결과를 발표했다. 성취기준 도달 정도에 따라 4(높음), 3(보통), 2(낮음), 1(매우 낮음) 수준으로 나뉜다.수학에서 1수준을 받은 중3 학생 비율은 2025년 기준 14.9%로 전년 12.7%보다 2.2%포인트 증가했다. 수학에 대한 자신감이 ‘낮다’고 응답한 비율도 23.9%에서 25.9%로 동반 상승했다. 교육부 관계자는 “수학은 단계적으로 학습해야 하는 특성이 있지만 학생들이 코로나 시기 초등학교 고학년을 거치면서 학습 결손이 생겼다”고 분석했다. 수학에서 낮은 성취 수준을 보이는 학생들은 증가 추세다. 1수준 학생의 비율은 2017년 7.1%에서 2018년 11.1%, 2020년 13.4% 등으로 높아졌다.다른 과목의 1수준 비율은 전년과 유사했다. 국어는 10.8%, 영어는 6.5%로 2024년(10.1%, 7.2%)보다 소폭 줄었다. 다만 국어 1수준은 2017년 2.6%였지만 8년 만에 4배로 뛰었고, 영어 1수준은 3.2%에서 2배로 증가했다. 3수준의 경우 수학은 전년 대비 소폭 상승, 영어는 소폭 하락했다. 국어는 2.2%포인트 낮아졌다.고2의 경우 성취수준은 전년과 비슷했다. 3수준 이상 비율은 국어 53.0%, 수학 56.2%, 영어 72.8%로 2024년과 큰 차이가 없었다. 1수준 비율 역시 유사한 수준이었다. 성별로는 중3과 고2 모두 국어와 영어에서 여학생의 성취 수준이 남학생보다 높았다.지역별 격차는 중3에서 두드러졌다. 대도시의 3수준 이상 비율은 국어 67.0%·수학 54.2%·영어 65.2%였지만, 읍면의 경우 각각 57.0%·37.6%·49.8%였다. 수학 1수준의 경우 대도시는 13.1%, 읍면은 19.5%였다. 고2는 지역 간 차이가 없었다.이밖에 ‘학교생활 행복도’ 조사에서는 중3, 고2 모두 행복도가 전년 대비 떨어졌다. 행복도를 ‘높음’으로 답한 중3 비율은 57.4%로 1년 전보다 0.6%포인트 하락했다. 고2는 이 비율이 60.8%로, 1.6%포인트 떨어졌다.