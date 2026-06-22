창업중심대학 호서대, 앵커사업단 지원 결실…100만 유로 투자확약 이끌어

세줄 요약 호서대학교 창업중심대학사업단과 앵커사업단의 지원을 받은 지앤티가 프랑스 비바테크놀로지 2026에서 독일 자동차 부품기업으로부터 100만 유로 투자확약을 받았다. 전기차용 전력변환 핵심부품 기술력을 인정받은 성과다. 지앤티, 비바테크놀로지서 100만 유로 투자확약

호서대 창업중심대학·앵커사업단 지원 성과

전기차 전력변환 핵심부품 기술력 인정

이미지 확대 지앤티 손일수 대표(왼쪽)가 프랑스 파리에서 열린 ‘비바 테크놀로지 2026’에서 투자확약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지앤티 손일수 대표(왼쪽)가 프랑스 파리에서 열린 ‘비바 테크놀로지 2026’에서 투자확약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 호서대 제공

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호서대학교(총장 강일구)는 호서대 창업중심대학사업단과 앵커사업단 지원을 받은 기업 지앤티가 프랑스에서 열린 ‘비바테크놀로지 2026’에서 독일 자동차 부품기업으로부터 100만 유로(약 17억원) 규모의 투자확약을 받았다고 22일 밝혔다.비바테크놀로지는 글로벌 스타트업과 투자자, 대기업 등이 참여하는 유럽 최대 규모의 기술·창업 전시회다.지앤티는 실리콘카바이드(SiC) 기반 고효율·고출력 10㎾ 저전압 직류변환장치 솔루션을 개발하고 있다. 전기차 시장 확대에 따라 수요가 증가하는 전력변환 핵심부품 분야에서 기술력을 인정받고 있다.호서대는 이번 전시회에 지앤티를 비롯해 이프텍, 에이센택, 메타크라우드, 그래비티 등 5개 기업의 참가를 지원했다.호서대 동문인 손일수 지앤티 대표는 “대학 지원을 통해 글로벌 투자자들을 직접 만나 기술력을 알릴 수 있었고 의미 있는 성과로 이어졌다”며 “독일 다임러벤츠 전기트럭에 적용되는 ePTO(전동식 동력인출장치) 인버터·컨버터 시스템을 최초로 개발해 지식재산권을 확보한 만큼 유럽 대형 전기차 시장에서 새로운 사업 기회를 창출할 것으로 기대한다”고 말했다.호서대 관계자는 “앵커사업단은 대학과 기업, 지역사회를 연결하는 생태계를 구축하고 기업의 성장과 글로벌 진출을 지원하고 있다”며 “이번 성과를 바탕으로 스타트업의 해외 진출과 글로벌 투자유치 지원을 강화할 방침”이라고 강조했다.