‘삼전닉스’ 계약학과 돌풍… 서울대 자연대 추월했다

대입서도 ‘반도체 호황’

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세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스 취업이 보장되는 반도체 계약학과의 2026학년도 정시 합격 평균 점수가 서울대 자연대보다 높았다. 지방 의대는 이미 추월했고 수도권 의대와의 격차도 크지 않아, 최상위권 수험생의 선택지가 크게 흔들리고 있다. 반도체 계약학과 정시 합격선, 서울대 자연대 추월

한양대 반도체공학과 최고점, 의대와 격차 축소

2027학년도 의대 평균 역전 가능성까지 제기

2026-06-22 10면

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삼성전자와 SK하이닉스로 취업이 보장되는 반도체 계약학과의 올해 정시 합격 평균 점수가 서울대 자연대보다 높은 것으로 나타났다. 지방 의대는 이미 추월한 상태인데다 수도권 의대와의 격차도 미미했다. ‘삼전닉스 열풍’이 입시에도 재현되고 있는 셈이다.21일 종로학원 분석에 따르면 연세대, 고려대, 한양대, 성균관대, 서강대 등 서울 소재 대학 반도체 학과의 2026학년도 정시 모집 합격자의 대학수학능력시험 국어·수학·탐구 평균 점수는 96.2점으로, 서울대 자연대 합격자의 평균 점수(95.8점)를 앞질렀다.대학별로는 한양대 반도체공학과가 98.0점으로 가장 높았고 ▲고려대(97.0점) ▲성균관대(96.0점) ▲서강대·연세대(각 95.0점) 등의 순이었다. 이들 학과는 반도체 수퍼사이클(초호황기)을 맞아 최근 삼성전자와 하이닉스가 최근 역대급 실적을 내면서 인기가 크게 높아졌다는 분석이다.계약 기업별로는 SK하이닉스와 채용 협약을 맺은 고려대·서강대·한양대의 평균 점수(96.7점)가 삼성전자와 계약한 연세대·성균관대(95.5점)와 비교해 1.2점 높았다.반도체 계약학과는 자연계열 최상위권 학생이 몰리는 의대 합격선까지 추격한 상태다. 2026학년도 지방 의대의 정시 평균 합격 점수는 97.2점으로, 이는 한양대 반도체공학과보다 낮고 고려대 반도체공학과와는 비슷한 수준이다. 경인권 의대(99.0점)나 서울권 의대(98.8점)의 평균 합격 점수와도 차이가 크지 않다.입시학원들은 2027년학년도에는 지역의사제가 도입되면서 의대 모집정원이 늘어나면 반도체 계약학과가 의대 평균 합격 점수를 넘어설 가능성도 있다고 본다.임성호 종로학원 대표는 “의대 모집정원이 늘어나고 반도체 계약학과의 관심이 높아지면서 두 학과의 합격 점수 변동성이 커진 상황”이라며 “최상위권에선 반도체 계약학과와 의대, 서울대 자연계 3가지 선택지에서 최종 선택을 고민하는 수험생이 많아질 것”이라고 내다봤다.