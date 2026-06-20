‘이주와 사회통합’ 새로운 패러다임 모색

세줄 요약 한국이민정책학회와 선문대가 국제학술대회를 열어 이주와 사회통합의 새 방향을 논의했다. 국내외 연구자와 정책전문가 100여명이 참석해 저출산·고령화, 지역소멸 대응을 위한 이민정책과 교육, 다문화정책, 디아스포라 연구를 함께 살폈다. 국제학술대회 개최, 이주와 사회통합 논의

인구위기·지역소멸 대응 정책 해법 모색

기조강연·분과회의로 다층적 쟁점 공유

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이미지 확대 한국이민정책학회 임동진 회장이 국제학술대회에서 인사말을 하고 있다. 이민정책학회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국이민정책학회 임동진 회장이 국제학술대회에서 인사말을 하고 있다. 이민정책학회 제공

이미지 확대 남부현 선문대 글로컬다문화교육연구소장이 국제학술대호에서 인사말을 하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 남부현 선문대 글로컬다문화교육연구소장이 국제학술대호에서 인사말을 하고 있다. 선문대 제공

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한국이민정책학회(회장 임동진)와 선문대학교 글로컬다문화교육연구소(소장 남부현)는 이민정책과 사회통합을 통해 국가의 지속가능한 발전을 모색하기 위한 국제학술대회를 개최했다고 20일 밝혔다.‘경계를 넘어: 이주와 초국가적 네트워크, 그리고 사회통합’을 주제로 한 이번 학술대회에는 국내를 비롯해 프랑스·독일·일본·미국·호주·태국 등 해외 연구자와 정책전문가 등 100여명이 참석했다.최근 저출산·고령화와 지역 인구 감소로 한국 사회로의 이민정책과 사회통합이 국가의 지속가능한 발전을 위한 핵심 정책 과제로 부상하고 있다.학술대회에서는 이주민의 정착과 사회통합, 초국가적 네트워크, 교육 및 다문화정책, 디아스포라 연구 등 다양한 주제를 중심으로 학문적·정책적 논의를 통해 인구 위기와 지역 소멸 문제 해법을 모색했다.기조 강연에서는 김영순 인하대 다문화융합연구소장이 ‘환대와 공존의 사회통합 정책 패러다임’ 주제발표를 통해 다양성·포용성을 기반으로 한 사회통합 정책의 중요성을 제시했다.이재형 법무부 외국인정책과장은 ‘2030 이민정책 미래전략’ 특별 강연을 통해 향후 대한민국 이민정책 발전 방향과 정책과제를 소개했다.분과회의에서는 한국어 세션과 영어 세션으로 나눠 △이주·적응과 교육 △이주와 초국가적 네트워크 △한민족 디아스포라 △이주와 교육, 그리고 사회통합 등을 주제로 주제 발표와 토론이 이어졌다.임동진 한국이민정책학회 회장은 “이민정책과 사회통합은 국가의 미래를 좌우할 핵심 과제”라며 “이번 국제학술대회가 학문적 연구와 정책 현장을 연결하고, 보다 포용적이고 지속가능한 이민정책의 방향을 모색하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 강조했다.남부현 선문대 글로컬다문화교육연구소장은 “이번 국제학술대회가 다양한 관점에서 사회통합의 과제를 논의하고 상생과 공존을 위한 정책적·교육적 대안을 모색하는 의미 있는 학술 교류의 장이 됐다”고 말했다.이민·다문화·외국인정책 대표 학술단체인 한국이민정책학회는 이민정책 연구와 정책 대안 제시, 정부·지자체·학계 간 협력 네트워크 구축 등으로 이민정책 발전과 사회통합 논의 확산에 기여하고 있다.선문대 글로컬다문화교육연구소는 이주와 다문화, 사회통합 분야의 연구를 지속적으로 수행하며 지역사회와 국가 발전에 기여할 수 있는 정책 대안과 교육 모델 개발에 힘쓰고 있다.