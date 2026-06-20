김구 선생 ‘탄신 150주년’…백범통일연구소 학술대회

세줄 요약 단국대 백범통일연구소와 한국행정사학회가 19일 독립기념관에서 김구 선생 탄신 150주년 및 유네스코 김구의 해 지정 기념 학술대회를 개최했다. 참석자들은 김구의 평화 사상, 백범일지 구조, 임시정부 리더십, 현대적 계승과 글로벌 의미를 발표하고 토론했다. 김구 탄신 150주년 기념 학술대회 개최

독립기념관서 민주·통일·평화 사상 재조명

백범일지·임시정부 리더십 주제 발표

이미지 확대 독립기념관에서 열린 백범통일연구소 국내 학술대회에서 참석자들이 행사에 앞서 기념 사진을 촬영하고 있다. 단국대 백범통일연구소 제공 닫기 이미지 확대 보기 독립기념관에서 열린 백범통일연구소 국내 학술대회에서 참석자들이 행사에 앞서 기념 사진을 촬영하고 있다. 단국대 백범통일연구소 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

단국대학교 백범통일연구소는 ‘백범 김구 탄신 150주년 및 유네스코 김구의 해 지정 기념 국내 학술대회’를 개최했다고 20일 밝혔다.단국대 백범통일연구소와 한국행정사학회가 공동 주관으로 열린 이번 학술대회는 19일 독립기념관에서 김구 선생의 민주·통일·문화 국가 등을 재조명하기 위해 마련됐다.학술대회에서는 △김구의 평화 사상(단국대 김영재) △‘백범일지’ 구조와 의미(단국대 이병관) △대한민국 임시정부와 김구의 리더십(건국대 박형준) △김구 사상의 현대적 계승과 글로벌 의미(서원대 라미경) 등의 주제 발표가 진행됐다.이어 김윤영(청주대), 박만순(호서대), 박운선(캐롤라인대), 박종관(백석대) 등이 토론자로 나서 김구의 정치적 세계관과 국민적 관심을 높이기 위한 토론을 이어갔다.연구소는 백범학에 관한 연구와 한반도 통일 및 남북한 문제 연구, 동북아 평화와 세계평화 연구 등을 펼치고 있다.