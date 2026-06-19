AI 시대 교육 방향은?…국교위, 국민 의견 수렴 나선다

22일부터 7월 10일까지 온라인 집중의견수렴 진행

‘진정한 배움·학교 변화·배움과 직업 연결’ 3대 주제 제시

국가교육발전계획 수립에 국민 의견 반영 예정

이미지 확대 인사말하는 정근식 서울시교육감 정근식 서울시교육감이 18일 서울 용산구 서울시교육청에서 국가교육위원회와 서울시교육청 주최로 열린 ‘AI 시대, 우리 교육의 방향’ 토론회에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.18. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 인사말하는 정근식 서울시교육감 정근식 서울시교육감이 18일 서울 용산구 서울시교육청에서 국가교육위원회와 서울시교육청 주최로 열린 ‘AI 시대, 우리 교육의 방향’ 토론회에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.18. 뉴시스

세줄 요약 국가교육위원회가 AI 시대에 맞는 미래 교육 방향을 찾기 위해 22일부터 7월 10일까지 대국민 온라인 의견수렴을 한다. 인간 고유 역량, 학교 교육 변화, 직업 연계 체제 등 세 가지 질문을 제시하고 국민 참여를 받는다. AI 시대 교육 방향 국민 의견수렴 착수

22일부터 7월 10일까지 온라인 공론화 진행

인간 역량·학교 변화·직업 연계 질문 제시

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대통령 소속 국가교육위원회가 인공지능(AI) 시대에 걸맞은 미래 교육 방향을 모색하기 위해 국민 의견 수렴에 나선다.국가교육위원회는 오는 22일부터 7월 10일까지 ‘AI 시대, 우리 교육의 방향’을 주제로 대국민 온라인 집중의견수렴을 실시한다고 19일 밝혔다.이번 의견수렴은 AI 혁명이라는 사회적 대전환기에 교육이 나아가야 할 방향을 국민과 함께 논의하기 위해 마련됐다. 국가교육위원회는 향후 국가교육발전계획 수립 과정에 국민 의견을 적극 반영할 방침이다.국교위는 의견수렴 과정에서 세 가지 핵심 질문을 제시했다. ▲AI가 대체할 수 없는 인간 고유의 역량과 진정한 배움의 의미 ▲AI 시대 학교 교육이 어떤 모습으로 변화해야 하는지 ▲배움이 직업으로 이어지는 교육체제를 어떻게 구축할 것인지 등이다.대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 국가교육위원회 홈페이지 국민의견플랫폼을 통해 제출할 수 있다. 참여자는 제시된 질문 가운데 하나를 선택해 자유롭게 의견을 등록하면 된다.국가교육위원회는 최근 서울시교육청과 공동으로 ‘AI 시대, 우리 교육의 방향’을 주제로 토론회를 개최하는 등 미래 교육체제 개편 논의를 이어가고 있다. 이번 온라인 의견수렴은 이러한 논의를 국민 참여형 공론화 과정으로 확장하는 차원에서 추진된다.차정인 국가교육위원장은 “AI 혁명은 인간의 삶의 양태와 필요한 소양 등 많은 것을 변화시키고 있으며 교육체제 역시 이러한 변화에 맞게 새롭게 구축돼야 한다”며 “AI 대전환은 우리 모두의 문제인 만큼 국민의 의견을 폭넓게 듣는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.이어 “앞으로도 국민의 목소리에 귀 기울이며 AI 시대에 적합한 교육 방향을 수립해 나가겠다”며 적극적인 관심과 참여를 당부했다.