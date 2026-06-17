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상명대, 자생한방병원과 학술교류 등 맞손

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-17 19:01
수정 2026-06-17 19:01
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상명대 김종희 총장이 자생한방병원 관계자들과 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 상명대 제공
상명대 김종희 총장이 자생한방병원 관계자들과 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 상명대 제공


상명대학교(총장 김종희)는 자생한방병원(병원장 이진호)과 구성원 건강 증진과 학술 교류 등을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약의 주요 내용은 △공동 연구·학술교류 △교육 프로그램 협력 △인적·물적 자원 교류 △공동 자원봉사활동 등을 담고 있다.

상명대는 한의학의 과학화·표준화를 선도해 온 자생한방병원의 연구 역량과 교육 인프라를 연계해 미래 의료 인재 양성을 위한 협력 기반을 마련할 계획이다.

김종희 상명대 총장은 “이번 협약이 양 기관의 강점을 바탕으로 구성원의 건강 증진과 건강한 사회를 만들어가는 의미 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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