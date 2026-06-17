천안시, 아동권리 지킬 ‘독립적 대변인’ 34명 위촉

세줄 요약 천안시는 아동권리 보호와 정책 모니터링을 담당할 독립적 대변인 34명을 위촉했다. 옴부즈퍼슨, 아동권리보장단, 영유아 대변인 등 3개 기구를 운영하며, 지역 추천과 전문가 참여로 아동권리 침해 점검과 법률 자문을 강화했다. 아동권리 독립적 대변인 34명 위촉

옴부즈퍼슨·보장단 구성 완료

아동친화도시 행정 반영 강화

이미지 확대 충남 천안시 ‘아동권리 독립적 대변인’ 위촉식이 열리고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안시 ‘아동권리 독립적 대변인’ 위촉식이 열리고 있다. 시 제공

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충남 천안시는 17일 아동 권리 보호와 정책 모니터링을 담당할 ‘아동권리 독립적 대변인’ 34명을 위촉했다.시는 아동권리 옴부즈퍼슨, 아동권리보장단, 영유아 대변인 등 3개 독립기구를 운영하고 있다. 지난 4월 영유아 대변인 지정에 이어 이번 위촉을 통해 옴부즈퍼슨과 보장단 구성을 마쳤다.대변인들은 31개 읍면동에서 추천받은 아동권리보장단과 법률·아동 권리 전문가인 아동권리 옴부즈퍼슨으로 구성됐다.보장단은 지역사회 곳곳의 아동권리 침해 요소를 살피고 아동과 관련한 정책·사업을 아동권리 관점에서 모니터링하는 역할을 한다.옴부즈퍼슨은 권리 침해 사안에 대한 전문적인 검토와 법률 자문 등을 담당한다.시 관계자는 “독립적 대변인은 아동의 권익을 보호하는 든든한 지원 체계”라며 “아동의 목소리가 행정 전반에 반영되는 아동친화도시를 만들어 가겠다”고 말했다.