정년 퇴임 백석대 교수, 제자 사랑 장학금 1000만원 기탁

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정년 퇴임 백석대 교수, 제자 사랑 장학금 1000만원 기탁

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-17 16:08
수정 2026-06-17 16:08
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  • 정년 퇴임 백순화 교수, 장학금 1000만원 기탁
  • 백석대 AR·VR전공 학생 학업 지원 목적
  • 학생 사랑과 학교 발전 응원 뜻 전해
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백순화 교수(오른쪽)가 송기신 백석대 총장에게 제자사랑 장학금 1000만월 기탁하고 있다. 백석대 제공
백순화 교수(오른쪽)가 송기신 백석대 총장에게 제자사랑 장학금 1000만월 기탁하고 있다. 백석대 제공


백석대학교(총장 송기신)는 첨단IT학부 AR·VR전공 백순화 교수가 정년 퇴임을 맞아 제자 사랑 장학금 1000만월 기탁했다고 17일 밝혔다.

그는 2009년 백석대학교에 부임한 이후 16년간 교단을 지켰다.

이번 나눔은 첨단IT학부 AR·VR전공 학생들의 학업 지원과 미래 산업 인재 양성을 위해 쓰일 예정이다.

송기신 백석대 총장은 “학생들이 미래 사회를 이끌 창의융합형 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

백 교수는 “오랜 시간 교단에 서면서 학생들에게 받은 것이 훨씬 더 많다고 느꼈다. 백석대와 학생들의 발전을 늘 응원하겠다”고 했다.
천안 이종익 기자
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