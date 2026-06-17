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충남교육청, 몽골 교원 ‘디지털 역량’ 강화

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-17 12:56
수정 2026-06-17 12:56
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교육 정보화 연수를 위해 충남교육청을 찾은 몽골 교사들. 도교육청 제공
교육 정보화 연수를 위해 충남교육청을 찾은 몽골 교사들. 도교육청 제공


충남교육청(교육감 김지철)은 몽골 교사 20명을 초청해 17일부터 24일까지 ‘인공지능 기반의 교원 디지털 역량 강화 연수’를 운영한다고 밝혔다.

앞서 도교육청은 2025년부터 충남교육의 디지털 교육 혁신 사례 등을 토대로 몽골 교육총괄청과 교류협력국 정보화 교류 사업을 진행 중이다.

연수 프로그램은 △마주온(충남 미래교육 통합 체제) 내 디지털 도구 활용 수업 자료 제작 △구글 포 에듀케이션 도구 활용 협업 수업 설계 △한국 문화의 이해 등으로 구성됐다.

김지철 교육감은 “이번 연수를 통해 충남미래교육이 몽골의 디지털 교육 혁신에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “양국 간 교육 협력 관계를 공고히 해 함께 성장하는 기반을 만들겠다”고 말했다.

홍성 이종익 기자
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