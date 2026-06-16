“청년들, 아산 신창에 꽃피우다”…선문대 등 8개 대학 ‘도시혁신 공간설계’

세줄 요약 선문대 앵커사업단이 충남 8개 대학 220여 명과 함께 아산 신창 국제문화타운 조성을 위한 도시혁신 공간설계 성과를 발표했다. 학생들은 한 학기 동안 다문화특화지구, 상호문화마을, 생활환경 개선 등 지역혁신 아이디어를 구체화했고, 시민 공개와 아산시 기증도 예정됐다. 충남 8개 대학, 아산 신창 공간설계 발표

학생 220여 명, 국제문화타운 아이디어 제안

시민 공개·아산시 기증 예정, 활용 기대

이미지 확대 ‘RUCAS2026 지역대학연합 도시혁신 공간설계 정책 아이디어 콘텐츠 기획사업’ 최종 발표회 참가학생들이 기념사진을 촬영하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘RUCAS2026 지역대학연합 도시혁신 공간설계 정책 아이디어 콘텐츠 기획사업’ 최종 발표회 참가학생들이 기념사진을 촬영하고 있다. 선문대 제공

이미지 확대 ‘RUCAS2026 지역대학연합 도시혁신 공간설계 정책 아이디어 콘텐츠 기획사업’ 참여 학생들이 작품들을 살펴보고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘RUCAS2026 지역대학연합 도시혁신 공간설계 정책 아이디어 콘텐츠 기획사업’ 참여 학생들이 작품들을 살펴보고 있다. 선문대 제공

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선문대학교(총장 문성제)는 앵커사업단이 청년들의 혁신적 아이디어를 지역 도시·건축에 접목하기 위한 ‘RUCAS2026 지역대학연합 도시혁신 공간설계 정책 아이디어 콘텐츠 기획사업’ 최종 발표회를 열었다고 16일 밝혔다.충청남도와 아산시가 주최한 이번 발표회는 (사)충남도시건축연구원, 충남지역공동체활성화센터, 충남콘텐츠진흥원, 충남 8개 대학 등이 공동 주관했다.8개 대학은 국립공주대·남서울대·백석대·상명대·선문대·순천향대·충남도립대·호서대 등이며 참여 학생은 220명이 넘는다.이들은 3월 발대식을 시작으로 건축해커톤(아키톤)과 중간 발표 등을 거쳐 한 학기 동안 기획한 지역혁신 공간정책 아이디어를 발표하고, 전문가 크리틱을 통해 실현 가능성을 높였다.학생들은 아산 신창 지역의 특성을 반영한 다문화특화지구, 상호문화마을, 생활환경 개선 등 국제문화타운 조성을 위한 창의적 설계안을 통해 아이디어의 정책적·사업적 전환 가능성도 모색했다.발표된 100여개의 아이디어 작품은 15~19일 온양 ‘아우름’에서 시민에게 공개되고, 3D 메타버스 아카이빙을 통해 아산시에 기증돼 활용될 예정이다.이번 사업은 대학별 앵커사업단의 교육·연구 역량을 바탕으로 학생들 설계안이 현장 실습과 정책화 과정으로 이어진다는 점에서 주목받고 있다. 충남 RISE 핵심 목표인 지역혁신 인재 양성과 지역 정주 촉진, 지역경제 활성화 등이 실질적으로 구현될 수 있기 때문이다.선문대 앵커사업단 권진백 단장은 “다문화·상호문화 관점의 공간설계를 통해 아산 신창을 국제문화타운의 선도 모델로 발전시키는 기반을 마련하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.