한기대, 과학기술 분야 전임교원 1인당 기술이전 ‘전국 2위’

세줄 요약
- 전임교원 1인당 기술이전 0.473건, 전국 2위
- 전국 평균 0.136건의 약 3.5배 수준
- 산학협력 기반 연구성과 사업화 성과
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한국기술교육대학교 산학협력관 전경. 서울신문DB
한국기술교육대학교(총장 유길상)는 한국연구재단·교육부가 발표한 ‘2025 대학 산학협력활동 조사’에서 과학기술 분야 전임교원 1인당 0.473건의 기술이전을 기록했다고 15일 밝혔다.
이 같은 성과는 전국 대학 중 2위로 산학협력 중심 대학으로서 연구성과의 사업화 생산성이 전국 최상위권임을 보여주는 결과다.
2024년 실적을 기준으로 한 이번 지표는 과학기술 분야 연구비 50억 원 이상, 전임교원 5명 이상 대학을 대상으로 산출됐다.
전국 대학 전임교원 1인당 평균 기술이전 건수가 0.136건인 점과 비교할 때, 한기대는 전국 평균의 약 3.5배다.
이규만 산학협력단장은 “교원 한 사람 한 사람의 연구가 꾸준히 기술이전으로 이어지고 있다는 점에서 의미 있는 성과”라며 “건수에 안주하지 않고 기술의 가치를 높여 기술료 등 실질적 성과로 연결되도록 지원체계를 한층 고도화하겠다”고 설명했다.
한기대는 반도체·첨단제조·인공지능(AI)·미래모빌리티 등 국가전략산업 분야를 중심으로 기업 수요 기반의 연구개발과 기술사업화를 추진하며, 연구성과 산업 확산과 기업 경쟁력 강화에 기여하고 있다.
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