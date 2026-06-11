선문대, 볼보트럭과 교육 강화…“글로벌 모빌리티 인재 키운다”

세줄 요약 선문대가 볼보트럭과 미래 모빌리티 인재 양성을 위한 산학협력을 강화했다. 국내 최초로 볼보트럭상용차정비전공 계약학과를 운영하고, 학생들은 1학년 이론교육 뒤 2~3학년부터 공식 사업소 정규직으로 일하며 실무를 익힌다. 볼보트럭은 실습용 부품도 기증했다. 볼보트럭과 산학협력 네트워크 강화

국내 최초 계약학과로 조기 취업 연계

실습 부품 기증과 글로벌 간담회 진행

이미지 확대 선문대 문성제 총장 등이 볼보트럭 인터내셔널 관계자들과 기념 사진을 촬영하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 선문대 문성제 총장 등이 볼보트럭 인터내셔널 관계자들과 기념 사진을 촬영하고 있다. 선문대 제공

이미지 확대 볼보트럭 인터내셔널 페르 에릭(Per Erik) 사장과 요한 셀벤 부사장이 선문대 학생들에게 기증한 상용차 엔진의 성능 등을 설명하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 볼보트럭 인터내셔널 페르 에릭(Per Erik) 사장과 요한 셀벤 부사장이 선문대 학생들에게 기증한 상용차 엔진의 성능 등을 설명하고 있다. 선문대 제공

이미지 확대 선문대 학생들이 볼보트럭 인터내셔널 페르 에릭 사장 등과 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 선문대 학생들이 볼보트럭 인터내셔널 페르 에릭 사장 등과 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 선문대 제공

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선문대학교(총장 문성제)가 글로벌 상용차 기업인 볼보트럭과 손잡고 미래 모빌리티 분야의 글로벌 산학협력 네트워크 강화에 나섰다.볼보트럭코리아는 미래 인재 육성을 위해 선문대에 1억 5000여만원 상당의 상용차 엔진 등 실습 교육을 위한 2억원 규모의 차량 부품들을 기증했다.선문대에 따르면 전날 볼보트럭 인터내셔널(Volvo Trucks International) 페르 에릭(Per Erik) 사장과 요한 셀벤(Johan Selven) 트럭 판매·마케팅 부사장, 볼보트럭코리아 박강석 사장, 이문길 상무 등이 대학을 방문했다.이날 대학에서는 문성제 총장과 최창하 부총장, 권진백 앵커사업단장, 강민수 모빌리티시스템공학과 학과장, 윤종환 계약학과운영센터장 등이 함께 자리했다.선문대는 국내 최초로 ‘모빌리티시스템공학과(볼보트럭상용차정비전공)’를 단독 운영 중이다.이번 방문은 선문대가 지역 산업 혁신을 이끄는 ‘충남형 앵커(ANCHOR) 사업’의 일환으로 학과 운영 공유와 세계적 리더와의 만남으로 학생들에게 글로벌 무대로의 비전을 제시하기 위해 기획됐다.선문대는 올해 조기 취업형 계약학과인 모빌리티시스템공학과를 개설하고 볼보트럭코리아와 함께 ‘포르동스우트빌드닝(Fordonsutbildning)’을 도입했다.‘포르동스우트빌드닝’은 스웨덴어로 차량을 뜻하는 ‘포르동스(Fordon)’와 교육을 뜻하는 ‘우트빌드닝(Utbildning)’의 의미를 담았다.학생들은 1학년 때 대학에서 집중 현장 중심 이론 교육 후 2~3학년 때 볼보트럭 공식 사업소 정규직 직원으로서 기업 실무와 대학 실습을 병행하게 된다.학생들은 4년제 학위를 3년 만에 조기 취득할 수 있고 정규직 채용 연계에 따른 고용 안정성, 볼보트럭 공식 사업소의 등록금 50% 지원 혜택, 체계적 메카닉 실습 교육을 동시에 누릴 수 있다.볼보 측은 학생들의 전문적 교육을 위해 디젤 상용차 엔진 등을 선문대에 기증했다.볼보 관계자들은 리모델링이 완료된 산학관 119호 ‘볼보 강의실’로 이동해 모빌리티시스템공학과 학생들과 간담회를 진행했다.학생들은 글로벌 기업 최고경영진과 직접 소통하며 상용차 산업의 미래 전망과 기술 트렌드, 글로벌 인재에게 요구되는 역량 등에 대해 의견을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.문성제 총장은 “선문대의 계약학과 모델은 지자체와 대학, 글로벌 기업이 결합한 성공적인 상생 거버넌스의 모델”이라며 “볼보트럭과 공고한 파트너십을 바탕으로 우리 학생들이 세계 무대에서 활약할 핵심 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다,