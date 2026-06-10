“경기교육대전환, 크게 제대로 듣겠습니다’…안민석, 고양서 첫 경청투어

세줄 요약 안민석 경기도교육감 당선인이 고양에서 첫 경청투어를 열고 학부모들과 통학버스, 학군, 신도시 고교 부족, 학교 개방, AI 교과서와 스마트폰 문제를 들었다. 학생과 학부모 불편을 바로잡고 경기교육을 학생 중심으로 다시 설계하겠다고 했다. 고양서 첫 경청투어, 학부모 현안 청취

통학·학군·학교 개방 등 생활 문제 제기

학생 중심 경기교육 전환 의지 표명

이미지 확대 안민석 경기도교육감 당선인이 10일 고양시 소재 카페에서 열린 ‘경기교육대전환 경청투어’ 교육간담회를 진행하고 있다. 안민석 당선인 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감 당선인이 10일 고양시 소재 카페에서 열린 ‘경기교육대전환 경청투어’ 교육간담회를 진행하고 있다. 안민석 당선인 제공

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안민석 경기도교육감 당선인이 10일 고양시 학부모들로부터 통학·학군·학교 개방 등 생활 밀착형 교육 현안을 듣고 학생 중심 경기교육으로의 전환을 강조했다.고양 경청투어는 당선 이후 경기교육대전환의 과제를 현장에서 확인하기 위한 안 당선인의 첫 현장 소통 행보로, ‘경기교육대전환, 크게 제대로 듣겠다’는 취지로 고양 소재 카페에서 진행됐다.이날 간담회에서는 고양 지역 통학버스 운영, 평준화·비평준화 지역 간 학군 문제, 신도시 고등학교 부족, 학교 운동장·체육관 개방, AI 디지털교과서와 스마트폰 사용 문제, 학부모 소통 창구와 네트워크 복원 등 다양한 현안이 제기됐다.학부모들은 통학과 학군 문제로 발생하는 학생 불편, 학교 공간 개방 필요성, AI 교과서와 태블릿 사용에 따른 학생 건강·발달 우려 등을 전달했다.안 당선인은 경기교육대전환의 과제를 현장에서 확인하고, 학생과 학부모가 학교 현장에서 겪는 불편과 비상식을 바로잡겠다는 뜻을 밝혔다. 특히 통학, 학군, 학교 공간, 디지털 교육 문제 모두 학생의 생활을 기준으로 다시 살펴야 한다고 강조했다.그러면서 “제기된 의견들이 학생 중심·수요자 중심이 아니라 공급자 중심으로 운영된 행정의 문제라고 짚고, 경기교육을 학생 중심으로 다시 설계하겠다”고 약속했다.이어 “정의롭고 상식적인 경기교육을 만들겠다”며 “현장의 비상식과 불편을 바로잡는 것에서 경기교육대전환을 시작하겠다”고 밝혔다.또한 “학부모를 단순한 민원인이 아니라 교육의 중요한 주체로 보고, 교육청과 학부모가 수평적으로 소통하고 협력하는 구조를 만들어가겠다”고 덧붙였다.이날 고양에 이어 파주에서 경청투어를 연 안 당선인은 경기도 전 지역에서 제기되는 현장 의견을 경기교육대전환 과제 구체화 과정에서 검토할 계획이다.