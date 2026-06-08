안민석 경기도교육감 당선인 인수위원장, 김상곤 전 교육부 장관

세줄 요약 안민석 경기도교육감 당선인 인수위가 김상곤 전 교육부 장관을 위원장, 이건 세마고 교장을 부위원장으로 정하고 1차 명단 40명을 공개했다. 인수위는 4개 특별위와 9개 분과, 자문위원회, 학생·학부모·교사 멘토단으로 꾸려지며 15일 공식 출범한다. 김상곤 전 장관 위원장, 이건 교장 부위원장 선정

인수위 4개 특별위·9개 분과 등 조직 발표

멘토단 모집 뒤 15일 공식 출범 예정

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안민석 경기도교육감 당선인의 인수위원회 위원장에 김상곤 전 교육부 장관 겸 부총리, 부위원장에 이건 세마고 교장이 선정됐다.안 당선인 측 정윤희 대변인은 8일 오후 경기도의회 브리핑룸에서 민선 6기 경기도교육감 인수위 조직과 1차 명단 40명을 발표했다.인수위는 산하 4개 특별위원회, 9개 분과위원회, 자문위원회, 학생·학부모·교사 멘토단으로 구성됐다.수석대변인 겸 공보실장은 강형구 전 국회 보좌관, 대변인은 정윤희 한남대 교양학부 강의전담교수, 비서실장은 하동준 전 경기도교육청 소속 교사다.인수위원은 김정호 KAIST 전기전자공학부 교수, 이재민 전교조 경기지부장, 이상호 경기교총 회장, 채유경 경기교사노조 위원장, 김동선 전 경기도교육청 대변인, 조기봉 전 국가교육회의 전문위원, 오재길 용인 보라초 교장, 김성수 성남 야탑중 교장, 신창승 전 경기도교육청 재무기획관, 양승신 전 국회 보좌관이 맡는다.인수위는 향후 경기교육정의특별위원회와 AI 교육·진로직업·민주시민교육 등 9개 분과위원회를 운영할 예정이다.이와 함께 이재정 전 경기도교육감, 김진표 전 국회의장, 유시춘 EBS 이사장 등 11명이 자문위원단으로 참여한다.학생·학부모·교사 멘토단장은 김누리 중앙대 교수다.민선 6기 안 당선인의 경기교육 대전환의 방향과 주요 교육 정책 전반에 대한 자문과 멘토 역할을 수행하게 되는 멘토단은 9일부터 12일까지 모집한다.인수위는 멘토단까지 모두 꾸려지면 200여 명 안팎으로 구성될 전망이다.인수위는 오는 15일 공식 출범할 예정이다.