단국대, AI 기반 연구혁신…RIMS·ScholarWorks 도입

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세줄 요약 단국대가 AI 기반 연구혁신 생태계 구축을 위해 연구성과관리시스템 RIMS와 연구성과 확산 플랫폼 ScholarWorks를 도입했다. 연구성과 자동 수집과 업적평가, 분석, 정책 수립을 지원하고, 연구자 프로필과 논문·특허 정보를 통합 제공해 글로벌 확산도 돕는다. RIMS·ScholarWorks 도입으로 연구혁신 기반 구축

연구성과 자동 수집·관리와 확산 기능 강화

S2Journal 활용해 저널 검증과 탐색 지원

이미지 확대 단국대학교 상징탑. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 단국대학교 상징탑. 서울신문DB

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단국대학교는 AI 기반 연구혁신 생태계 구축을 위해 연구성과관리시스템(RIMS)과 연구성과 확산 플랫폼(ScholarWorks)을 도입한다고 8일 밝혔다.RIMS는 국내외 학술 데이터베이스(WoS, Scopus, KCI 등) 및 대학 내 시스템을 연계해 연구성과 데이터를 자동 수집·관리하는 시스템이다. 연구자 행정 부담을 줄이고 데이터 기반으로 교원 업적평가, 연구성과 분석 및 연구정책 수립, 대학평가 등에 활용할 수 있다.ScholarWorks는 전임교원 연구 프로필과 논문, 특허, 저서, 연구실 정보를 통합 제공하는 플랫폼이다. Google Scholar 검색엔진 최적화(SEO) 기술을 적용해 연구 성과의 글로벌 확산을 촉진하고 국내 연구자와 기관 간 협력 기회를 확대한다.이와 함께 최근 저널 정보 통합 데이터베이스인 S2Journal 서비스도 도입했다. 연구자들의 저널 영향력 지표(JIF, JCR 랭킹 등)를 확인하고 연구 분야에 적합한 학술지를 탐색할 수 있으며, 약탈적 학술지 여부도 사전에 검증할 수 있다.안순철 총장은 “RIMS와 ScholarWorks는 AI 기반 연구혁신의 핵심 인프라로 앞으로 연구자가 연구에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성해 글로벌 수준의 연구 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 말했다.단국대는 올해 SW융합대학을 AI융합대학으로 개편하고 인공지능학과를 신설했으며, 대학원 AI 관련 학과 운영을 통해 학·석·박사 통합 교육체계를 구축했다. 이어 2027년 AI건축융합학과 신설 등 AI 인재 양성 기반을 확대하고 있다.