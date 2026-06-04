[포토] 긴장되는 6월 모의평가

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세줄 요약 2027학년도 수능 수준을 가늠할 6월 모의평가가 4일 전국 2124개 고교와 564개 지정학원에서 치러졌다. 지원자는 48만8343명으로 줄었지만 졸업생은 9만6931명으로 늘어 역대 최고 비중을 기록했다. 의대 정원 확대와 마지막 현행 수능이라는 점이 N수생 증가 요인으로 꼽혔고, 사회탐구 쏠림도 심화했다. 2027학년도 수능 가늠할 6월 모의평가 시행

지원자 감소 속 졸업생 비중 역대 최고 기록

의대 정원 확대·현행 체제 종료가 변수 부상

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2027학년도 대학수학능력시험(수능) 수준을 가늠할 6월 모의평가가 4일 시행된다.수능 출제기관인 한국교육과정평가원이 주관하는 이번 모의평가는 이날 오전 8시 40분부터 전국 2124개 고등학교(교육청 포함)와 564개 지정학원에서 동시에 치러진다.오는 11월 19일 실시될 본수능과 시험의 성격, 출제 영역, 문항 수 등이 모두 같다.시험은 1교시 국어, 2교시 수학, 3교시 영어, 4교시 한국사 및 사회·과학·직업탐구, 5교시 제2외국어/한문 순으로 치러진다.한국교육과정평가원에 따르면 이번 모의평가에 지원한 수험생은 48만 8343명으로 지난해 6월 모의평가(50만 3572명)보다 1만 5229명 줄었다.재학생은 39만 1412명(80.2%)으로 지난해보다 2만 2273명 줄어든 반면 졸업생 등(졸업생+검정고시생)은 9만 6931명(19.8%)으로 지난해보다 7044명 늘었다.입시업체 종로학원에 따르면 평가원이 접수 인원 통계치를 공개한 2011학년도 6월 모의평가 이후 졸업생 수가 9만명을 넘어선 것은 처음이다.졸업생 접수자 비율(19.8%)도 2011학년도 이후 역대 최고를 기록했다.2027학년도 대학 입시에서 의대 정원의 증가, 올해가 현행 수능 체제의 마지막 해라는 점 등이 N수생(입시에 2차례 이상 도전하는 수험생) 증가의 요인으로 꼽힌다.지역의사제가 도입되는 2027학년도 의대 정원은 3548명으로 의정 갈등 이전 정원(2024학년도 기준 3058명)보다 490명 늘었다.또 2028학년도 대입에서는 ‘선택과목 없는’ 통합형 수능이 처음 치러지고 내신 5등급제도 도입된다.이에 따라 상위권 졸업생을 중심으로 수능에 다시 도전하는 N수생이 대폭 늘어날 것이라는 전망이 많다.대학에 입학했다가 수능에 다시 도전하는 반수생은 6월, 9월 모의평가가 아닌 본수능 때 대거 유입되는 특징을 고려할 때 2027학년도 N수생 규모가 16만명을 넘을 수 있다는 관측도 나온다.이번 모의평가의 난이도도 주목된다.김문희 평가원장은 지난 3월 말 ‘2027학년도 수능 시행 기본계획’ 브리핑에서 올해 수능도 고등학교 교육과정의 내용과 수준에 맞춰 출제할 계획이라며 “안정적인 출제 난이도를 갖추도록 하겠다”고 강조했다.특히 영어와 관련해 “절대평가 취지에 잘 맞춰 적정 난이도로 출제하겠다”고 말했다.이번 모의평가에서는 영어 영역의 교사 출제위원 비중을 50% 수준으로 높이는 등 교육부의 수능 개선 방안이 적용된다.앞서 2026학년도 수능은 국어와 영어가 전년보다 어렵게 출제됐다.영어의 경우 1등급(원점수 90점 이상) 비율이 3.11%로 절대평가가 도입된 2018학년도 이후 최저를 기록하면서 커다란 논란을 빚었고 당시 오승걸 평가원장은 난이도 조절에 실패했다며 사퇴했다.아울러 이번 모의평가에서 이른바 ‘사탐런’(수능에서 자연계 학생이 과학탐구 대신 사회탐구로 몰리는 현상)이 극심한 것으로 나타났다.사회탐구 접수율은 66.9%로 작년(59.7%)보다 7.2%포인트(p) 상승하면서 역대 최고치를 찍었지만, 과학탐구 접수율은 33.1%에 불과했다.수험생들이 공부 부담이 적은 사회탐구를 선택하는 경향이 더욱 강해진 것으로 풀이된다.