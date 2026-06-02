사교육비에도 ‘관성 효과’… 한 번 많이 쓰면 계속 썼다

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서울 학생 수학 사교육비 5년 추적
초4 15만6000원→중2 41만8000원
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한번 형성된 사교육비 지출은 이후에도 지속되는 ‘관성 효과’를 보인다는 연구 결과가 나왔다. 서울 대치동·목동 학군지 등 사교육비를 많이 쓰는 가정은 계속 많이 쓰고, 적게 쓰는 가정은 상대적으로 적게 쓴다는 것이다.
1일 교육계에 따르면 서울시교육청교육연구정보원 교육정책연구소는 보고서 ‘사교육비는 왜 쉽게 줄어들지 않을까?’를 통해 이 같이 분석했다. 연구진은 서울학생종단연구 자료를 활용해 초등학교 4학년 패널(764명)과 중학교 1학년 패널(599명)의 수학 사교육비 변화를 5년간 추적 조사했다.
초4 패널의 월평균 수학 사교육비는 초4 시기 15만 6000원에서 중2 시기 41만 8000원으로, 중위값은 15만원에서 36만원으로 증가했다. 중1 패널의 경우 평균값은 중1 시기 27만 9000원에서 고2 시기 50만 7000원으로, 중위값은 27만원에서 48만원으로 증가했다. 모든 패널에서 ‘평균값’이 ‘중위값’보다 높게 나타나, 일부 학생의 높은 사교육비 지출이 전체 평균을 끌어올리고 있음을 시사했다.
학생들을 3개 집단으로 나눠 분석한 결과, 초4 패널에서 사교육비를 많이 지출한 3분위 집단은 월평균 사교육비가 2021년 35만 6000원에서 2025년 51만 6000원으로 올라 5년 내내 가장 높은 수준을 유지했다. 반면 가장 적게 지출한 1분위 집단은 1만 1000원에서 36만 3000원으로 오르는 데 그쳤다. 중1 패널에서도 3분위 집단은 중1 시기 48만 8000원을 지출해 1분위 집단보다 81.8% 많았고, 4년 뒤인 고2 시기에도 3분위는 62만 3000원으로 1분위보다 31.6% 높았다. 모든 패널에서 전년도 사교육비가 현재 사교육비와 유의미한 정(+)의 관계를 보였다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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최연우 서울교육정책연구소 연구위원은 “학생의 사교육비 지출은 이전 시기의 지출 수준이 이후 시기의 지출로 이어지는 경로의존적 성격을 가질 가능성이 있다”고 설명했다. 초등학생의 경우 학업성취가 높을수록 사교육비 지출이 커지는 현상도 발견됐다. 중학생 집단에선 방과후학교가 활성화될수록 사교육비가 감소하는 경향도 보였다.
세줄 요약
- 사교육비, 한 번 높으면 이후에도 지속
- 초4·중1 패널 5년 추적, 관성 효과 확인
- 고지출 집단 유지, 저지출 집단 격차 지속
2026-06-02 12면
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