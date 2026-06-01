사교육비에도 ‘관성 효과’… 한 번 많이 쓰면 계속 썼다

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서울 학생 수학 사교육비 5년 추적

초4 15만6000원→중2 41만8000원

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세줄 요약 서울시교육청 연구는 사교육비가 한 번 높아지면 이후에도 계속 높은 수준을 유지하는 관성 효과가 있다고 분석했다. 초4·중1 패널을 5년 추적한 결과, 평균 사교육비는 크게 늘었고 전년도 지출이 다음 해 지출과도 밀접하게 연결됐다. 사교육비 지출, 한 번 높으면 지속되는 관성 확인

초4·중1 패널 5년 추적, 평균과 중위값 모두 상승

고지출 집단 유지, 전년도 지출과 다음 해 지출 연관

2026-06-02 12면

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한번 형성된 사교육비 지출은 이후에도 지속되는 ‘관성 효과’를 보인다는 연구 결과가 나왔다. 서울 대치동·목동 학군지 등 사교육비를 많이 쓰는 가정은 계속 많이 쓰고, 적게 쓰는 가정은 상대적으로 적게 쓴다는 것이다.1일 교육계에 따르면 서울시교육청교육연구정보원 교육정책연구소는 보고서 ‘사교육비는 왜 쉽게 줄어들지 않을까?’를 통해 이 같이 분석했다. 연구진은 서울학생종단연구 자료를 활용해 초등학교 4학년 패널(764명)과 중학교 1학년 패널(599명)의 수학 사교육비 변화를 5년간 추적 조사했다.초4 패널의 월평균 수학 사교육비는 초4 시기 15만 6000원에서 중2 시기 41만 8000원으로, 중위값은 15만원에서 36만원으로 증가했다. 중1 패널의 경우 평균값은 중1 시기 27만 9000원에서 고2 시기 50만 7000원으로, 중위값은 27만원에서 48만원으로 증가했다. 모든 패널에서 ‘평균값’이 ‘중위값’보다 높게 나타나, 일부 학생의 높은 사교육비 지출이 전체 평균을 끌어올리고 있음을 시사했다.학생들을 3개 집단으로 나눠 분석한 결과, 초4 패널에서 사교육비를 많이 지출한 3분위 집단은 월평균 사교육비가 2021년 35만 6000원에서 2025년 51만 6000원으로 올라 5년 내내 가장 높은 수준을 유지했다. 반면 가장 적게 지출한 1분위 집단은 1만 1000원에서 36만 3000원으로 오르는 데 그쳤다.﻿ 중1 패널에서도 3분위 집단은 중1 시기 48만 8000원을 지출해 1분위 집단보다 81.8% 많았고, 4년 뒤인 고2 시기에도 3분위는 62만 3000원으로 1분위보다 31.6% 높았다. 모든 패널에서 전년도 사교육비가 현재 사교육비와 유의미한 정(+)의 관계를 보였다.최연우 서울교육정책연구소 연구위원은 “학생의 사교육비 지출은 이전 시기의 지출 수준이 이후 시기의 지출로 이어지는 경로의존적 성격을 가질 가능성이 있다”고 설명했다. ﻿초등학생의 경우 학업성취가 높을수록 사교육비 지출이 커지는 현상도 발견됐다. 중학생 집단에선 방과후학교가 활성화될수록 사교육비가 감소하는 경향도 보였다.﻿