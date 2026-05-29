선문대, 폴란드 실레시안공과대(SUT)와 ‘첨단분야’ 글로벌 협력 강화

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 선문대학교가 폴란드 실레시안공과대학교와 첨단분야 혁신융합대학 사업의 성공적 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 공동교육과정 개발, 학사제도 혁신, 학생·교수 교류, 국제 학술대회 개최, 공동연구와 공동학위 프로그램 협력을 확대할 계획이다. 첨단분야 혁신융합대학 협력 MOU 체결

공동교육과정·학사제도 혁신 확대

학생·교수 교류와 공동연구 추진

이미지 확대 문성제 선문대 총장이 폴란드 실롱스키에공과대에서 마렉 파웰치크 총장과 양 대학의 첨단분야 혁신융합대학 추진 등을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 문성제 선문대 총장이 폴란드 실롱스키에공과대에서 마렉 파웰치크 총장과 양 대학의 첨단분야 혁신융합대학 추진 등을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 선문대 제공

이미지 확대 문성제 선문대 총장이 28일 폴란드 실롱스키에공과대에서 마렉 파웰치크 총장 등과 첨단분야 혁신융합대학 추진 등을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 문성제 선문대 총장이 28일 폴란드 실롱스키에공과대에서 마렉 파웰치크 총장 등과 첨단분야 혁신융합대학 추진 등을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 선문대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

선문대학교(총장 문성제)가 폴란드 실롱스키에공과대학교(Silesian University of Technology, 총장 마렉 파웰치크)와 글로벌 교육·연구 협력 강화 등을 위해 손을 잡았다.선문대는 문성제 총장이 현지시간 28일 폴란드 실롱스키에공과대에서 마렉 파웰치크 총장과 양 대학의 첨단분야 혁신융합대학 사업의 성공적 추진 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.이번 협약은 양 대학이 보유한 교육 및 연구 역량을 기반으로 첨단 융합 분야의 국제 협력 체계 고도화와 글로벌 수준의 공동교육 및 학술교류 확대 등을 위해 추진됐다.주요 내용은 △첨단분야 혁신융합대학사업 협력 및 지원 △정규·비정규 공동 교육과정 개발 및 운영 △교육과정 공동 활용을 위한 학사제도 및 정책 혁신 △학부 및 대학원생·교수·연구자 교류 △국제 공동 학술대회 및 세미나 개최 △공동연구 및 공동학위 프로그램 협력 등을 담고 있다.양 대학은 학생 중심 글로벌 교육 프로그램과 국제 공동 프로젝트 운영을 통해 학생들의 글로벌 실무 역량 및 융합형 문제 해결 역량 강화를 지원할 계획이다.문성제 선문대학교 총장은 “이번 협약은 유럽의 우수 공과대학과의 지속적인 협력을 기반으로 글로벌 교육 경쟁력을 더욱 강화하는 계기가 될 것”이라며 “국제 공동교육과 연구 협력을 확대해 학생들에게 다양한 글로벌 학습 경험과 국제 협력 기회를 제공하겠다”고 강조했다.