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“촛불처럼 환자 곁을 지키겠습니다”…서정대 예비 간호사 234명, 나이팅게일 선서

안승순 기자
입력 2026-05-29 09:36
수정 2026-05-29 09:36
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세줄 요약
  • 서정대 간호학과 234명, 나이팅게일 선서식 개최
  • 예비 간호사 첫발, 환자 곁 지키는 다짐
  • 총장, 공감과 책임 갖춘 의료인 성장 당부
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경기 양주 서정대학교 간호학과 학생 234명과 교수 등이 27일 ‘제15회 나이팅게일 선서식’에서 기념 촬영을 하고 있다. 서정대 제공
경기 양주 서정대학교 간호학과 학생 234명과 교수 등이 27일 ‘제15회 나이팅게일 선서식’에서 기념 촬영을 하고 있다. 서정대 제공


경기 양주 서정대학교 간호학과 학생 234명이 27일 교내 콘서트홀에서 ‘제15회 나이팅게일 선서식’을 갖고 예비 간호사로서 첫발을 뗐다.

나이팅게일 선서식은 임상실습을 앞둔 간호학과 학생들이 현대 간호학의 창시자인 플로렌스 나이팅게일의 숭고한 정신을 계승하고, 전문 간호인으로서의 사명감과 책임감을 다짐하는 행사다.

학생들은 어둠을 밝히는 촛불처럼 환자들의 곁을 따뜻하게 지키는 간호인이 되겠다는 의지를 담아 나이팅게일 선서문을 낭독하며, 생명 존중과 환자 치유에 헌신할 것을 다짐했다.

양영희 총장은 축사를 통해 “간호는 단순히 지식과 기술만으로 완성되는 것이 아니라 환자의 아픔을 공감하고 마음을 돌보는 따뜻함이 함께할 때 비로소 완성된다”며 “오늘 선서한 마음가짐을 오래 간직하고, 생명을 존중하는 책임감 있는 의료인으로 성장해 주길 바란다”고 밝혔다.

이어 “실습과 현장 경험 속에서 어려움도 있겠지만 서로를 격려하며 한 걸음씩 성장해 나가길 바란다”며 “서정대학교도 학생들이 전문성과 인성을 겸비한 참된 간호인으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 덧붙였다.
안승순 기자
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