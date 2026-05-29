백석예술대 영상학부, 와이랩 아카데미와 교류의 장 열어

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세줄 요약 백석예술대 영상학부가 와이랩 아카데미와 업무협약을 체결하고 웹툰·영상·게임그래픽 분야의 실무형 인재 양성에 나섰다. 양 기관은 현장실습, 특강, 진로지도 연계를 통해 학생들의 데뷔와 취업을 돕고, 콘텐츠 산업에 맞는 교육 협력을 이어가기로 했다. 백석예술대 영상학부-와이랩 아카데미 MOU 체결

웹툰·영상·게임그래픽 실무형 인재 양성 협력

현장실습·특강·진로지도 연계 추진

이미지 확대 지난 26일 와이랩 아카데미와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 26일 와이랩 아카데미와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부. 백석예대 제공

이미지 확대 지난 26일 와이랩 아카데미와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 26일 와이랩 아카데미와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부. 백석예대 제공

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백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부는 지난 26일 와이랩 아카데미와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 백석예술대 영상학부 박은애 학부장과 오효석·김세희 주임교수, 와이랩 아카데미 박현 대표를 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.백석예술대 영상학부는 급변하는 콘텐츠 산업 트렌드에 발맞춰, 이론과 실무가 조화를 이룬 특화 교육과정을 통해 창의적 융합 인재를 양성하고 있다. 특히 현장 밀착형 진로 지도로 실무 역량을 극대화하는 데 집중하고 있으며, 현재 만화애니메이션, 게임그래픽디자인, 영상미디어, 영화콘텐츠 등 총 4개 세부 전공을 운영 중이다.와이랩 아카데미는 2015년 콘텐츠 제작사 와이랩이 설립한 프로 웹툰 작가 양성 기관으로, 스튜디오의 제작 노하우를 교육에 직접 접목해 산업 현장에 즉시 투입 가능한 인재 양성을 목표로 하고 있다. 와이랩 오리지널 대표작으로는 ‘참교육’, ‘스터디그룹’, ‘하녀’, ‘선의의 경쟁’ 등이 있다.양 기관은 신진 작가 발굴을 위한 인적 교류 활동을 중심으로 현장실습, 특강 및 진로지도 연계 등 양 기관의 발전을 위한 협력을 적극적으로 이어나갈 예정이다.백석예술대학교 영상학부 박은애 학부장은 “이번 협약을 통해 웹툰 작가를 지망하는 학생들이 작가로 데뷔할 수 있도록 지원할 계획”이라며 “디지털 아트 분야로 폭넓게 확장하고 있는 와이랩 아카데미와의 협력이 게임그래픽디자인전공 학생들을 위한 교류 활동으로도 이어질 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.와이랩 아카데미 박현 대표는 “백석예술대학교 영상학부와 인연을 맺게 되어 매우 기쁘다”며 “이번 협약을 계기로 교육과 산업 현장의 장벽을 낮추고 학생들의 꿈을 현실로 이룰 수 있는 발판을 마련하겠다”고 밝혔다. 이어 “트렌디하고 실질적인 교육 협력에 최선을 다하며 트렌드를 선도할 인재 육성에 앞장서겠다”고 전했다.