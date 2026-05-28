수학여행 단순 사고, 교사 책임 안 묻는다

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고의·중과실 아니면 면책 방안 추진

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세줄 요약 교육부가 현장체험학습 중 안전사고가 나도 교사에게 고의·중과실이 없으면 민·형사 책임을 면제하는 법 개정을 추진한다. 법률지원 체계와 민원 대응, 보조인력 확대도 함께 내놨다. 다만 교원단체는 여전히 불안 해소에 부족하다고 본다. 현장체험학습 사고 교사 책임 면제 법 개정 추진

교육부, 법률지원·민원대응·보조인력 확대 발표

교원단체, 사법 판단 그대로라며 미흡 비판

2026-05-29 1면

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현장체험학습 도중 안전사고가 발생했을 경우 고의·중과실이 아니면 교사가 면책되는 방향으로 법 개정이 추진된다. ﻿체험학습이 ﻿축소되자 교사들을 법적으로 보호하고 행정 부담을 낮춰 체험학습을 다시 활성화하겠다는 취지다. 다만 교원단체들은 여전히 교사들의 형사처벌 불안감을 해소하기엔 미흡하다고 비판했다.교육부는 28일 이 같은 내용의 ‘현장체험학습 지원 방안’을 발표했다. 교사 면책 범위 확대와 교육지원청 중심 지원체계 구축, 체험학습 관련 행정업무 부담 경감 등이 핵심이다.교육부에 따르면 올해 초등학교 현장체험학습 실시율은 서울 7.7%, 경기 9.7%, 대전 4.0% 등에 그쳤다. 2022년 강원도의 한 초등학생이 현장체험학습 중 버스 사고로 숨진 사건으로 담당 교사가 금고형을 선고받으면서 ﻿체험학습에 대한 반감이 커진 결과다. 이에 이재명 대통령은 지난달 “요새 소풍도 안 가고, 수학여행도 안 가고 그런다더라”며 대책 마련을 지시했고, 곧장 제도 개선 논의가 물살을 탔다.﻿우선 ‘학교안전법’ 개정을 통해 교사가 안전사고관리 지침을 현저히 위반하는 등의 고의·중과실이 아닐 경우 민·형사상 책임을 면제한다. 업무상 과실치사상죄 적용도 제외된다. 최교진 교육부 장관은 “﻿내년엔 정상적으로 체험학습이 활성화될 것”이라고 기대했다.교육청 전담팀이 법률상담부터 소송 대응까지 전 과정을 지원하는 ‘국가책임형 법률지원 체계’도 도입된다. 교원보호공제사업을 통해 소송 비용(심급당 660만원)이 지원되고, 배상 지원도 최대 2억원에서 2억 5000만원으로 확대된다.학교의 모든 민원은 ‘학교민원대응팀’을 중심으로 처리한다. 학교에서 대응이 어려운 사안은 교육청이 지원하거나 직접 처리하고, 중대한 교권침해는 교육감이 고발한다. ﻿보조인력의 배치 기준은 현행 ‘학생 50명당 1명’에서 ‘학급당 1명’으로 확대된다. 교육지원청 내 현장체험학습 전담인력은 ﻿내년 200명 수준으로 늘어﻿나고 통합 지원 플랫폼도 구축한다.다만 일선 교사들 사이에서는 이번 방안에 대해 ‘반쪽짜리’라는 비판이 나온다. 한국교원단체총연합회는 “﻿교사의 지침 준수 여부나 과실 유무에 대한 실질적인 판단은 학교가 아닌 사법기관의 몫이라는 점에서 현재와 크게 다를 바 없다”고 지적했다. 이어 “교통사고처리 특례법을 준용해 교사의 명백한 귀책 사유로 발생한 경우를 제외하고는 공소 자체를 제기하지 못하도록 규정하는 ‘학교안전사고 특례법’이 마련돼야 한다”고 촉구했다.강석조 초등교사노조위원장도 “결국 법원에 가서 고의·중과실 여부를 따지라는 의미”라면서 “교사들은 소송에 가지 않고 보호받길 원한다”고 말했다. 조재범 교총 교사권익위원장은 “교사들이 민·형사상 분쟁에 휘말릴 경우 국가가 소송의 주체가 되는 ‘국가소송책임제’가 도입돼야 한다”고 주장했다.