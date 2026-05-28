인제대 의과대학, 4년 만에 ‘이태석 기념 심포지엄’ 재개

부산 개금동 캠퍼스 의과대학 강당서

전문가 3인 주제 발표·종합토론 예정

이미지 확대 제11회 이태석기념심포지엄 행사 안내문. 2026.5.28. 인제대 제공 닫기 이미지 확대 보기 제11회 이태석기념심포지엄 행사 안내문. 2026.5.28. 인제대 제공

세줄 요약 인제대 의과대학이 6월 2일 개교 47주년 기념 제11회 이태석기념심포지엄을 4년 만에 다시 열었다. 코로나19와 의료계 현안으로 중단됐던 행사를 재개하며, 고 이태석 신부의 삶과 의사로서의 사명을 되새긴다. 인제대 의대, 4년 만에 이태석 심포지엄 재개

개교 47주년 기념, 인문의학연구소 주관 행사

이태석 신부 삶·사명·기억의 이유 재조명

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인제대학교 의과대학이 4년 만에 이태석기념심포지엄을 다시 연다.인제대 의과대학은 6월 2일 오후 2시 부산진구 개금동 캠퍼스 의과대학 1층 강당에서 개교 47주년 기념 ‘제11회 이태석기념심포지엄’을 개최한다고 밝혔다.인문의학연구소가 주관하는 이번 행사는 ‘모든 날이 좋았습니다’를 주제로, 고 이태석 신부의 삶과 의사로서의 사명을 되새긴다. 코로나19와 의료계 현안 등으로 2021년 이후 중단됐던 행사가 4년 만에 재개되는 자리다.심포지엄은 김택중 소장 개회사와 정순호 학장 인사말로 문을 연다. 주제 발표는 ▲이세바 이태석신부기념관 관장신부의 ‘행복한 사람, 이태석 신부’ ▲김태만 국립한국해양대 교수의 ‘친구 합시다, 이태석 신부님!’ ▲김선필 서강대 신학연구소 선임연구원의 ‘사람들이 이태석 신부를 기억하는 이유’ 순으로 진행된다. 발표 후에는 김택중 소장을 좌장으로 한 종합토론이 이어진다.김택중 인제대 인문의학연구소 소장은 “단순한 추모를 넘어 의료와 인간, 공동체의 가치를 다시 성찰하는 자리”라며 “이태석 신부가 보여준 사랑과 헌신의 정신이 미래 의사들에게 깊은 울림으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.인제대 의대 3회 졸업생인 고 이태석 신부는 2001년부터 아프리카 남수단 톤즈에서 의료·교육·선교 활동에 헌신하다 2010년 선종했다.