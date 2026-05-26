경상국립대, AI대학 만든다…2027학년도부터 단계 도입

AI컴퓨터공학부 신설 방침

AI융합학부 가상학부 형태 운영

이미지 확대 경상국립대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경상국립대학교 전경. 서울신문DB

세줄 요약 경상국립대가 2027학년도부터 AI대학을 단계적으로 신설해 AI 거점대학 정책과 지역 산업의 디지털 전환 수요에 대응한다. 컴퓨터 관련 학과를 통합한 AI컴퓨터공학부와 AI융합학부를 운영하고, 2028학년도에는 제조AI학부도 신설해 지역 제조업의 AI 전환을 선도한다. AI대학 신설, 2027학년도부터 단계 도입

컴퓨터계 학과 통합, AI컴퓨터공학부 출범

2028학년도 제조AI학부 신설, 지역산업 연계

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경상국립대학교가 인공지능(AI) 기술 확산과 산업 전반의 AI 전환(AX)에 대응하고자 2027학년도부터 ‘AI대학’ 신설을 추진한다.경상국립대는 정부의 AI 거점대학 정책과 지역 산업의 디지털 전환 수요에 선제적으로 대응하고자 단과대학 단위의 교육·연구 체계를 구축할 계획이라고 26일 밝혔다. AI 핵심 기술과 산업 융합 역량을 갖춘 전문 인재 양성이 목표다.대학은 2027학년도부터 IT공과대학 내 컴퓨터 관련 학과를 통합해 ‘AI컴퓨터공학부’를 신설할 방침이다.기존 컴퓨터공학부·소프트웨어공학과·AI정보공학과를 하나로 묶어 AI 중심 교육 체계를 마련하고, 학생 정원 153명·전임교원 30명 규모로 운영할 예정이다.학문 분야별 AI 융합 인재를 양성하고자 ‘AI융합학부’는 가상학부 형태로 운영할 계획이다.경상국립대 글로컬대학30 사업과 연계한 개척융합학부 모델을 기반으로, 우주항공·기계, 생명과학, 나노신소재·화학 등 대학 특성화 분야 학생들이 AI 융합 역량을 갖출 수 있도록 설계할 예정이다.2028학년도부터는 지역 전략산업과 연계한 ‘제조AI학부’도 신설해 피지컬 AI 분야로 확장할 방침이다.지역 산업 기반 학문 분야를 지속해 넓히고 AI 기술 융합으로 지역 제조업의 AI 전환을 선도한다는 구상이다.경상국립대는 AI대학 설립을 통해 단순 교육을 넘어 지역 산업 혁신과 국가 AI 경쟁력 강화에 이바지하는 거점국립대 모델을 구축할 방침이다.대학 관계자는 “AI는 특정 학문을 넘어 사회·산업 전반의 핵심 기반 기술”이라며 “AI대학 설립을 통해 지역과 국가를 이끌 융합 인재 양성에 앞장서겠다”고 밝혔다.